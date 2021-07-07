Türkiye’yi çok sevdi

Ünlü modeller Gigi
ve Bella Hadid
'in babası Mohamed Hadid
, yeniden Türkiye'de. Geçen mart ayında İstanbul
'a gelen Hadid, Sultanahmet ve Ayasofya'yı gezmişti. İstanbul turu yapan Hadid, "Türkiye'nin kültürü ve yemekleri harika. İnsanları çok keyifli" diye açıklamalar yapmıştı. Hadid bu kez rotayı Bodrum
'a çevirdi. Tatile geldiği ilk günden beri sosyal medyasında paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen ünlü emlak kralı Hadid, gece gündüz Bodrum'un muhteşem manzarasının fotoğrafladı. Çektiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan Hadid, 'Bodrum mutlu bir yer' diye yorumlar yaptı.