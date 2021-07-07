Ünlü şarkıcı Sertap Erener'den tartışma yaratan açıklama: Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor! Fareden beter olduk!

Başarılı performansıyla birçok kişiyi kendisine hayran bırakan ünlü şarkıcı Sertap Erener, uzunca bir süredir Bodrum'da yaşıyor. İstanbul'dan Bodrum'a taşınan ve artık orada hayatına devam eden ünlü sanatçı, bugün Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği basın toplantısına katıldı.
ÜNLÜ ŞARKICI AÇIKLAMALARIYLA TARTIŞMA KONUSU OLDU
Bodrum Belediyesi'nin bugün düzenlediği atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm konulu basın toplantısında konuşma yapan ünlü sanatçı Sertap Erener, tartışma konusu oldu.
"ARTIK DOĞURMAMAMIZ GEREKİYOR! FAREDEN BETER OLDUK!"
Erener, "Bireysel olarak o kadar çok şeyi bilinçsizce tüketip sonradan ne olacağını düşünmeden yaşıyoruz ki, bununla ilgili keskin bir bilince ve birlikteliklere ihtiyacımız var" diyen şarkıcı, çocuk sahibi olmakla ilgili yaptığı konuşmayla ise katılımcıları şaşırttı: "Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir." ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI!
Bu açıklamanın hemen ardından ise Sertap Erener'e sosyal medya üzerinden yorum yağdı.