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Giriş Tarihi: 7.7.2021 18:26 Son Güncelleme: 7.7.2021 18:46

Ünlü şarkıcı Sertap Erener'den tartışma yaratan açıklama: Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor! Fareden beter olduk!

Ünlü şarkıcı Sertap Erener'den tartışma yaratan açıklama: Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor! Fareden beter olduk!

Ünlü şarkıcı Sertap Erener, uzunca bir süredir Bodrum'da hayatına devam ediyor. İstanbul'dan Bodrum'a taşınan ünlü sanatçı, bugün Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm konulu basın toplantısında konuşma yaptı. Sertap Erener, burada ilginç açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir.” ifadeleri ile basın toplantısına adeta damga vurdu.

Başarılı performansıyla birçok kişiyi kendisine hayran bırakan ünlü şarkıcı Sertap Erener, uzunca bir süredir Bodrum'da yaşıyor. İstanbul'dan Bodrum'a taşınan ve artık orada hayatına devam eden ünlü sanatçı, bugün Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği basın toplantısına katıldı.

ÜNLÜ ŞARKICI AÇIKLAMALARIYLA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bodrum Belediyesi'nin bugün düzenlediği atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm konulu basın toplantısında konuşma yapan ünlü sanatçı Sertap Erener, tartışma konusu oldu.

"ARTIK DOĞURMAMAMIZ GEREKİYOR! FAREDEN BETER OLDUK!"

Erener, "Bireysel olarak o kadar çok şeyi bilinçsizce tüketip sonradan ne olacağını düşünmeden yaşıyoruz ki, bununla ilgili keskin bir bilince ve birlikteliklere ihtiyacımız var" diyen şarkıcı, çocuk sahibi olmakla ilgili yaptığı konuşmayla ise katılımcıları şaşırttı: "Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI!

Bu açıklamanın hemen ardından ise Sertap Erener'e sosyal medya üzerinden yorum yağdı.

2015 YILINDA EMRE KULA İLE EVLENMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Demir Demirkan'la uzun bir süredir aşk yaşayan Sertap Erener 2014 yılında ünlü müzisyenle yolları ayırdı. Sertap Erener, bu ayrılıktan hemen sonra kendisinden 18 yaş küçük Emre Kula ile ilişki yaşadı. Çift, 2015 yılında dünyaevine girdi.

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Ünlü şarkıcı Sertap Erener'den tartışma yaratan açıklama: Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor! Fareden beter olduk!
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