Ünlü şarkıcı Sertap Erener'den tartışma yaratan açıklama: Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor! Fareden beter olduk!

"ARTIK DOĞURMAMAMIZ GEREKİYOR! FAREDEN BETER OLDUK!"

Erener, "Bireysel olarak o kadar çok şeyi bilinçsizce tüketip sonradan ne olacağını düşünmeden yaşıyoruz ki, bununla ilgili keskin bir bilince ve birlikteliklere ihtiyacımız var" diyen şarkıcı, çocuk sahibi olmakla ilgili yaptığı konuşmayla ise katılımcıları şaşırttı: "Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir." ifadelerini kullandı.