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Giriş Tarihi: 8.7.2021

Bayramda işler yoğun

Bayramda işler yoğun
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün Aqua Florya AVM'de objektiflere takıldı. Yakın arkadaşlarıyla Meos Balık'ta buluşan ve akşam yemeği yiyen Berkay, restoran çıkışı gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı. "Tatilden döndük, moral depoladık. Artık çalışma zamanı, bayramda işler yoğun. Çeşme, Bodrum ve son olarak Antalya da sahne alacağım" diyen sanatçı, vale noktasında bekleyen özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.
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Bayramda işler yoğun
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