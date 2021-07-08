Ünlü şarkıcı Berkay Şahin
, önceki gün Aqua Florya AVM
'de objektiflere takıldı. Yakın arkadaşlarıyla Meos Balık'ta buluşan ve akşam yemeği yiyen Berkay, restoran çıkışı gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı. "Tatilden döndük, moral depoladık. Artık çalışma zamanı, bayramda işler yoğun. Çeşme
, Bodrum
ve son olarak Antalya
da sahne alacağım" diyen sanatçı, vale noktasında bekleyen özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.