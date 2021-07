Best Model Türkiye elemesi değil sanki mülteci kampı!

Yıllardır merakla takip ettiğimiz, şu an büyük hayran kitlesine sahip olan birçok ünlü oyuncuya basamak olan Best Model Türkiye yarışmasının eleme anı fotoğraflarındaki ilkelliğe gerçekten inanamadım...



Organizatörlüğünü Erkan Özerman'ın yaptığı, bu yıl 34'üncüsü gerçekleşecek olan Best Model Türkiye'nin eleme gecesinde 50 ünlüden oluşan jüri, en başarılı 25 kız ve 25 erkeği seçmek için Sofitel Otel'de buluştu. Yarışmaya 100 kadın, 200 erkek yarışmacı katıldı.