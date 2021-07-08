Best Model Türkiye elemesi değil sanki mülteci kampı!

Siyah slip mayoları ile erkek adayların yerde oturduğu fotoğrafı görünce ürktüm. Aklıma ilk olarak Avrupa'ya gitmek için sınırı geçmeye çalışan, Yunan güvenlik güçleri tarafından kıyafetleri çıkarılıp dövülen mülteciler geldi... Sonra hamamda tellak bekleyen müşteriden köle pazarına, esir kampına kadar birçok sahne zihnimde canlandı. Model adaylarını bir sandalyeye bile oturtmayıp böyle onur kırıcı, küçük düşürücü bir hale sokmanın ne manası var? Gencecik çocuklara böyle bir çirkinliği yakıştırmak, 'çağdaş köle' durumuna düşürmek nasıl bir kafa? Hadi Özerman bir şey demiyor, jürideki onca isim neden ses çıkarmıyor? Madem erkek adayları bu hale sokuyorsunuz, neden sosyal medyada fotoğrafın çıkmasına engel olmuyorsunuz? O isimlerden bazıları belki de birçok projenin başrol oyuncusu olacak ama hafızalarda hep bu halleri kalacak.

Bu arada o kalabalık içinde maske takan arkadaşı da ayrıca kutlamak isterim. Duyarlılığın takdire şayan...



