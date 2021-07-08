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Giriş Tarihi: 8.7.2021 21:45 Son Güncelleme: 8.7.2021 21:45

Canan Ergüder'in gidişi ile Ego Ajans'ın fişi çekildi! Menajerimi Ara dizisinden final kararı şok etti

Canan Ergüder'in gidişi ile Ego Ajans'ın fişi çekildi! Menajerimi Ara dizisinden final kararı şok etti

Star Tv ekranlarında bir dönem adından oldukça söz ettiren Menajerimi Ara dizisi final kararıyla izleyenlerini şoke etti. Başrollerinde Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş gibi genç isimleri barındıran yapımın 45. Bölümüyle ekranlardaki macerasını noktalayacağı yayınlanan fragmanla duyuruldu. Yapım, Canan Ergüder’in hastalığının ortaya çıkmasının ardından senaryo değişikliğine gitmişti. Bu kapsamda dizinin takipçileri “Menajerimi Ara final mi yapacak, ne zaman final yapıyor, neden bitiyor?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Star Tv dizisi Menajerimi Ara’nın şok kararı sonrası merak edilen tüm detaylar…

Menajerimi Ara final kararı sonrası izleyenlerinin gündemindeki yerini aldı. Feris rolüne hayat veren Canan Ergüder'in sağlık problemleri nedeniyle yapıma veda etmesinin ardından dizinin izleyenleri final kararı ile adeta yıkıldı. Bu kapsamda "Menajerimi Ara final mi yapacak, ne zaman final yapıyor, neden bitiyor?" şeklindeki sorular da yanıt arıyor. İşte Menajerimi Ara final kararı hakkında merak edilen tüm detaylar…

Menajerimi Ara 44. Bölüm fragmanı yayında: Menajerimi Ara 44. Bölüm izle

MENAJERİMİ ARA FİNALİ NE ZAMAN?

Ünlü sanatçıların ve menajerlerin ışıltı dünyasının görünmeyen yanlarını seyirciye aktaran 'Menajerimi Ara' için veda vakti geldi. Pazar akşamı yayınlanacak olan 45. bölümüyle ekranlara veda edecek olan dizinin final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

FİNAL TARİHİ GERİYE ÇEKİLDİ!

Gazeteci Birsen Altuntaş, Ay Yapım'ın bayram nedeniyle böyle bir karar aldığını bildirdi. Planlama bayram tatiline göre yapıldı ve Menajerimi Ara dizisi de 47.bölümde değil 45. bölümde final yapacak şekilde revize edildi.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kıraç, Çınar ve Peride olmadan da Ego Ajans'ı ayakta tutabildiğine inanan Ceyda, ajansa maddi olarak zarar vermeden üç menajerden kurtulmanın hukuksal yollarını araştırmaya başlar. Sinan tarafından da yarı yolda bırakılan Dicle, artık tamamen hayali olan yönetmenliğin peşinden gitmeye karar verir. Organizatör Ahmet, Rusya'nın en büyük mücevher markasının lansmanının yapılacağı haberini Kıraç ve Çınar'a verirken bu lansman için Yasemin Allen, Murat Dalkılıç ve Didem Kınalı'nın katılımı istenir. Kıraç, Çınar ve Peride bu isimlerin peşine düşerken lansman gecesinde beklenmedik olaylar yaşanır. Barış Ceyda'yla çalışmaya başladıktan sonra projeden projeye koşmaya başlarken Dicle'yle aralarındaki gerginlik sürer.

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Canan Ergüder'in gidişi ile Ego Ajans'ın fişi çekildi! Menajerimi Ara dizisinden final kararı şok etti
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