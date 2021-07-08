Hercai The Washıngton Post gündeminde!

Birçok ülkede adından söz ettiren Hercai'ye özellikle Güney Amerika'dan yoğun bir ilgi devam etmekte. Güney Amerika'daki öncü ülkelerden Meksika, Colombiya, Arjantin, Porto Riko, Panama ve Amerika'daki İspanyol izleyiciye hitap eden Telemundo TV diziyi satın aldı. Telemundo'da 22 Haziran 2021'de yayına başlayan dizi, ilk bölümüyle 1,5 Milyon izleyiciye ulaştı. Dünyanın dört bir yanından 46 ülkeye satılan ve İspanyolca da dahil olmak üzere bir çok dile dublajı yapılan Hercai'nin uluslararası başarısı The Washington Post tarafından yayınlanan bu makale aracılığıyla bir kez daha gözler önüne serildi.