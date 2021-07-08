Şahan Gökbakar ıssız koyda ev aldı! Tur teknelerinden rahatsız olan Şahan Gökbakar sahili elleriyle kapattı!

Şahan Gökbakar, Marmaris'te ıssız bir koyda bulunan yeni evinde görüntülendi. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın pandemi öncesi 10 milyon TL'ye aldığı öğrenilen yeni evi için 3 milyon TL de masraf yaptığı söyleniyor.

Hürriyet'in haberine göre; ailesinin rahatı için hiç bir masraftan kaçınmayan Şahan Gökbakar evinin önüne demirleyen tur teknelerinden rahatsız olunca kolları sıvadı.

Kendi yaptırdığı plaj ve iskeleye turistlerin çıktığını gören Şahan Gökbakar her yere tabela astı. İşte Şahan Gökbakar'ın "Özel mülktür girilmez" tabelalarını astığı o anlardan kareler...

Gökbakar, milyonluk teknesinin yanı sıra ailesinin ulaşımı için mini sürat teknesi de aldığı öğrenildi.

Erken saatlerde çocukları ve eşi Selin Gökbakar'la sürat teknesiyle evin olduğu koya gelen Şahan Gökbakar, günün yarısını teknesinde geçirdi.