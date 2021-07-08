Şahan Gökbakar ıssız koyda ev aldı! Tur teknelerinden rahatsız olan Şahan Gökbakar sahili elleriyle kapattı!

Şahan Gökbakar, Marmaris'te ıssız bir koyda bulunan yeni evinde görüntülendi. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın pandemi öncesi 10 milyon TL'ye aldığı öğrenilen yeni evi için 3 milyon TL de masraf yaptığı söyleniyor.
Hürriyet'in haberine göre; ailesinin rahatı için hiç bir masraftan kaçınmayan Şahan Gökbakar evinin önüne demirleyen tur teknelerinden rahatsız olunca kolları sıvadı.
Kendi yaptırdığı plaj ve iskeleye turistlerin çıktığını gören Şahan Gökbakar her yere tabela astı. İşte Şahan Gökbakar'ın "Özel mülktür girilmez" tabelalarını astığı o anlardan kareler...
Gökbakar, milyonluk teknesinin yanı sıra ailesinin ulaşımı için mini sürat teknesi de aldığı öğrenildi.
Erken saatlerde çocukları ve eşi Selin Gökbakar'la sürat teknesiyle evin olduğu koya gelen Şahan Gökbakar, günün yarısını teknesinde geçirdi.
DÜRBÜNLE TEKNELERİ İZLEDİ
Tekne içinde zaman geçiren komedyenin evinin ve teknesinin hemen önüne demirleyen günlük gezi teknesi ise keyiflerini kaçırdı.
Selin Gökbakar, evinin önüne döktürdükleri deniz kumuna tatilcilerin çıktığını fark edince, teknesindeki personeli defalarca tur teknesine yolladı.
Evlerinin önündeki plaj kumunu kendilerinin döktürdüğünü söyleyen Gökbakar, uzun uğraşlar sonrası tekneyi koydan çıkartmayı başardı.
Eline aldığı dürbünle koya gelen tekneleri inceleyen Gökbakar'ın bu hali objektife de yansıdı.
ŞAMANDIRALARI KENDİ BIRAKTI
Akşam saatlerine yakın teknesinden ayrılıp yeni evine geçen Şahan Gökbakar'ın ilk işi "Özel mülktür girilmez" tabelası asmak oldu. Kendisi için iskele ve kumsal yaptıran komedyen, koyun birçok yerine aynı tabeladan taktırdı.
Bununla da yetinmeyip eline aldığı çekiçle tabelaları takarken personele yardımcı oldu. Evinin önündeki iskeleye tonoz atan Gökbakar'ın personele yardım edip, iskele üzerine ağır olan tonozu taşıması dikkat çekti.