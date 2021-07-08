Şeyma Subaşı ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını… Bu kez resmen duyurdu

Yemekte Alsaloussi'nin yüzünü gizleyen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı dans ettiği videoda ise tektaşını yeniden taktığı ortaya çıkmıştı. Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile ayıldıktan sonra sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları kaldırmış, kızı Melisa ile bir pozunu paylaşıp "Beni merak eden sevgili arkadaşlarım. İçim kan ağladığı zaman da bile o her gün yüzümü güldürüyor" mesajı yazmıştı.