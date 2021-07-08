Haberler Günaydın Haberleri Şeyma Subaşı ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını… Bu kez resmen duyurdu
Giriş Tarihi: 8.7.2021 15:28 Son Güncelleme: 8.7.2021 15:33

Şeyma Subaşı ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını… Bu kez resmen duyurdu

Şeyma Subaşı ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını… Bu kez resmen duyurdu

Şayma Subaşı ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi arasında yaşananlar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı, iş insanı Mohammed Alsaloussi'ya geri döndü. Evlilik hazırlığı sırasında zengin sevgilisinden ayrılan Şeyma Şubaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını Instagram hesabına yeniden yükledi.

Şu sıralar Ibiza'da olan Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile arasındaki buzları eritti. Ayrılık sonrası tekne turuna çıkan ünlü çifti arkadaşlarının paylaşımı ele verdi. 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni, dün Mısırlı sevgilisi ve dostlarıyla yemekte bir araya geldi. Yan yana görüntülenen ikili, 'her şey' yolunda mesajı verdi.

Yemekte Alsaloussi'nin yüzünü gizleyen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı dans ettiği videoda ise tektaşını yeniden taktığı ortaya çıkmıştı. Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile ayıldıktan sonra sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları kaldırmış, kızı Melisa ile bir pozunu paylaşıp "Beni merak eden sevgili arkadaşlarım. İçim kan ağladığı zaman da bile o her gün yüzümü güldürüyor" mesajı yazmıştı.

FOTOĞRAFLARI ARŞİVLEMİŞ

Aralarındaki sorunları çözen çift, eski günlerine geri döndü. Şeyma Subaşı'nın, sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları arşivden geri yüklemesi dikkat çekti.

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Şeyma Subaşı ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını… Bu kez resmen duyurdu
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