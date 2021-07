Survivor 2021 yarışmacılarından milli basketbolcu Merve Aydın bombayı patlattı! Bilinmeyenleri anlattı!

ALEYNA'NIN BİR HİKAYESİ OLMASI SMS'LERİNİ ETKİLEMİŞ OLABİLİR!

Survivor'da sportif anlamda çok iyi bir performans sergiledin. Sence oylama açısından neden SMS'lerde Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun altında kaldın?

Özellikle Aleyna'nın bir hikayesinin olması bunu etkilemiş olabilir diye düşünüyorum. İkisinin de performansları iyiydi bu arada. Ben performans olarak onlara üstünlük kurmama rağmen SMS anlamında daha aşağıda kalmamı tamamen buna bağlıyorum. Biz ilk başlarda ayrı kamplardaydık ve belki ada yaşantısında yaptıkları bir şey ile gönüllerde taht kurmuş olabilirler. Onun dışında ben bir şeyleri kimse beni sevsin diye, böyle bir çaba için yapmadım.

Sence onların bu tarz çabaları var mıydı peki kendilerini öne çıkarmak için?

Bu benim yorumum olacak, o yüzden doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılır ama ben bu tarz şeylerle hiç ilgilenmedim o yüzden buna cevap vermesem daha iyi olur. Ben her zaman kendi sorumluluğumu alıp onun üzerinden devam ettiğim için bunu yorumlamayı gerek görmüyorum. Zaten görülmesi gerekenler görülmüştür diye düşünüyorum. Ben Survivor'a her zaman kendi keşif yolculuğum olarak baktım o yüzden demek ki onlar bazı şeyleri yarışmanın kurallarına göre, onlara avantaj sağlayacak şekilde yapmışlar yani tebrik ederim o nedenle. Panaroma'da da konuşmalar oldu ve ben dedim ki, "Ben konsepte uymuyormuşum." Ben daha hesapsız hareket ettiğimi düşünüyorum ve zaten karşındaki insan nasıl algılamak istiyorsa öyle algılıyor. Özellikle iyi tanımadığın biri ile konuşurken bir şeyleri farklı yere çekmeye meyilliysen, her konuyu her yere çekebilirsin o yüzden çok takılmıyorum. Zaten takılmadığım bir sürü şey olmuş, yarışmadan çıkınca gördüm. O zaman basketbol oynasaydına kadar gitmiş konular.