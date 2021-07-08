Survivor 2021 yarışmacılarından milli basketbolcu Merve Aydın bombayı patlattı! Bilinmeyenleri anlattı!

KENDİMİ ÖN PLANA ATMAYI SURVIVOR'DA ÖĞRENDİM!

Kendine dair soru işaretlerini öyle bir ortamda mı çözebileceğini düşündün?

Kesinlikle öyle düşündüm. Zamanında yaşadığım sakatlıklar, ağır ameliyatlar beni çok etkiledi ve her şeyi çok fazla sorgulamaya başladım. Bu süreç benim dönüşümümün başladığı nokta oldu. O sakatlıkların altından kalkarak yeniden basketbol sahasına dönebilmek benim için inanılmaz bir hedefti ve ben bunu başardım. Bu anlamda fizyoterapistim Haşim Ay'a da çok teşekkür ederim. Survivor benim için bu sürecin devamında gelen bazı soruların da cevabını bulduğum yer oldu. Kendimle yakınlaşmamı ve kendimin farkına varmamı sağladı. Ben mütevazılıkla kendinin farkında olma durumları arasındaki farkı ayırmayı iyi ayarlayamayabiliyordum. Arada çok ince bir çizgi var ve ben, "Yapabiliyorum!" diyerek kendimi ön plana çıkarabilmeyi Survivor'da öğrendim. Kendimi ifade noktasında çok büyük aşama kaydettim, sabretmeyi öğrendim. Açlıkla boğuşurken aynı zamanda insanları idare etmeyi de öğreniyorsunuz.

Survivor'da seni en çok ne zorladı?

Beni Survivor'da en çok zorlayan şeylerden biri takım sporcusu olarak özünde bireysel olan bir yarışmaya gitmek oldu. Bazen çok fazla takım ruhlu olmanın bana getirdiği dezavantajlı durumları yaşadım. Yaptığım şeyler için pişman değilim çünkü ben takım oyuncusu olmaktan mutluluk duyuyorum ve olduğum kişiden de yaptıklarımdan da son derece memnunum.

HEP OLDUĞUM YOLU SEÇMEYİ TERCİH ETTİM!

Sen Survivor'da çok toparlayıcıydın. Bu da dediğin gibi takım sporundan geliyor olmanın sağladığı bir avantaj bence. O an yarışan her kimse, aran kötü olsa bile sonuna kadar destek veriyordun. Saha dışında olan olayları saha içine yansıtmamaya özen gösterdin yarışma boyunca.

Evet, sen de aşinasın zaten eski basketbolcu olduğun için bu duruma ve bunu yapan bir ya da iki kişi oluyor genelde. Benim için çok doğal gelişen bir süreçti. İnsanlar bana bazen daha fazlasını yapabilirdin dediler ama ben buyum ve bazı noktalarda daha acımasız, daha bireysel düşünmen gerekiyor ki bu seni farklı düşünmeye, farklı kararlar almaya yöneltebiliyor ama ben hep olduğum yolu seçmeyi tercih ettim.

Sence daha iyisini yapabilir miydin? Daha iyisi nasıl olurdu senin için Survivor'da?

Survivor gerçekten farklı bir yer. Benim aslında en iyi yaptığım şey performansım ve bunu da çok başarılı yaptığımı düşünüyorum. Benim tek bir hedefim vardı; ben isimlere ve kişilere takılmadan belli bir istikrarda ve standartta ilerlemek istedim. Survivor'ı izleyen kişiler kendilerine en yakın gördüklerini destekliyorlar ve ben çıktığımda kalplerine dokunduğum, beni destekleyen insanları görünce gerçekten çok mutlu oldum. Ben yarışmaya tekrar gitsem sadece bazı ufak detaylarda daha dikkatli olurdum ama onu dışında davranış anlamında içimden geldiği gibi davrandığım için daha farklı biri olacağımı düşünmüyorum.