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Giriş Tarihi: 8.7.2021 09:20

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 8 Temmuz 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 8 Temmuz 2021 Perşembe

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 8 Temmuz 2021 Perşembe günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Temmuz ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? İşte 8 Temmuz 2021 Perşembe için günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 8 Temmuz 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 8 Temmuz 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "YOL AYRIMLARI VE NET KARARLAR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

Koç: Bugün yapıcı olman, ilişkilerde olumlu geri dönüşler almana yardımcı olacaktır. Bir şeyleri değiştirme arzun seni aceleci bir hale sokabilir.

Boğa: Geçmişte yaşadığın sorunlardan ders çıkartmaya çoktan başladın. Akşam saatlerinde aile bireyleriyle geçireceğin zaman, kendini iyi hissetmeni sağlayacak.

İkizler: Proje bazlı bir işte çalışıyorsan, önereceğin fikir basamak atlamanı sağlayacak. Yakın dostlarınla duygusal iletişim içinde olacağın konular gündemini meşgul edebilir.

Yengeç: Kendinden ödün vermek istemiyorsun. Evli bir Yengeç burcuysan, eşinin ailesiyle yaşadığı sorunların beklediğinden daha büyük olduğunu anlayabilirsin.

Aslan: Gücüne karşı koz kullanan herkese, iki çift sözün var bugün. Çalışan bir Aslan burcuysan, bazı çalışma arkadaşlarınla ters düşeceğin konular gündeme gelebilir.

Başak: Esnek olmakta fayda var diye düşünerek kırgınlık yaşadığın kişi ile görüşmek için telefona sarılabilirsin. Yeni başlangıçlar için bundan daha iyi bir gün olamaz.

Terazi: Kişisel ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmak için girişimlerde bulunacaksın. İlişkisi olmayan bir Terazi burcuysan, hoşlandığın kişiye duygularını dile getirmek isteyebilirsin.

Akrep: Yakın çevrenle olan iletişiminde daha dikkatli davranman gereken bir gün. İnsanların bencilce tavırlarına oldukça kafa yorduğun bugünlerde kimselere tolerans göstermeyeceksin.

Yay: Gücünün farkında olacağın bir günün içerisinde olacaksın. İlişkisi olmayan bir Yay burcuysan, beklemediğin kişinin itirafı karşısında ne tepki vereceğini şaşırabilirsin.

Oğlak: Çevrenle olumlu etkileşim içinde olacağın bir gündesin. İlişkisi olmayan bir Oğlak burcuysan, gün içerisinde tanışacağın kişinin ilgisine karşılıksız kalmayacaksın.

Kova: Sorumlu olduğun konulardaki rahat davranışlar tepkilere neden olabilir. Her ne kadar konsantrasyon bozukluğu yaşasan da bugün senden hiçbir şey kaçmıyor.

Balık: Bugün düşündüğün her şeyi yaşama geçirecek potansiyele sahipsin. Kafanın karışmasına neden olabilecek özel ortamlardan uzak durmaya çalışmalısın.

YOL AYRIMLARI VE NET KARARLAR

Seçimlerimizi çoğu zaman kendimiz yapıyoruz gibi gözükse de bazı şeyler vardır ki sadece kabullenmek zorunda kalırız. Tercih şansı bizlere ait olmaz. Doğduğumuz andan itibaren başlar bu durum, üstüne birde "Hayatının kontrolü tamamen sende değil" mesajını verir gök kubbe… Anneni babanı sen seçmezsin; yaşadığın evi, mahalleyi, gittiğin okulu, giydiğin kıyafeti ve daha niceleri…

"Hadi Bu Taraftan Der Gizli Bir El"

Bizlere yüklenen birtakım özelliklerle birlikte büyür, sonra yavaş yavaş "direksiyon artık bende!" diyerek hayata meydan okursun. Önce çevreni, arkadaşlarını, hangi işi yapmak istediğini; sonra da hayatını birlikte geçirmek istediğin insanı seçersin. Tabii şanslıysan, dış etkenler sana engel olmuyorsa… Ardından, gizli bir el bazen tutar seni, "hadi bu taraftan" der ve yeni bir macera başlar senin için…

Her Seçim Bir Kaybediş Mi?

Yaptığımız seçimlerin doğru olup olmadığına ne kadar eminiz? Karşımıza 2 yol çıkar ve hayat bizlere seçim hakkı sunar. Ve derki; "Haydi bakalım, tercih senin!". Yaşamımızı şekillendiren şeyler de işte bu yol ayrımlarından başka bir şey değildir. Doğru ya da yanlış yok, sadece karar vermek var. Yaptığın seçimi sonuna kadar kabullenmek ve o yolda ilerlemek var. Evet, her seçim bir kaybediş; diğerinden vazgeçmek zorunda olmak belki ama en azından içindeki o gürültü kalabalığı dağılıyor ya, işte bu her şeye değer.

Ben Böyle Olmasını İstedim

Son zamanlarda gökyüzünde gerçekleşen gerilemeler ve tutulmalar bizlere, "belirsizlikleri bir kenara bırak, ne olursa olsun yürü!" şeklinde yol gösteriyor. Hayatımızda işler yolunda gitmeyebilir ya da tam tersine her şey mükemmel olabilir. Tek gerçek var, o da "acaba?"larımız yok artık; "sonuçları ne olursa olsun ben böyle olmasını istedim" diyecek kadar cesuruz. Hem unutmayın ki; "en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir."

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 8 Temmuz 2021 Perşembe
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