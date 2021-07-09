Göbeklitepe’den İtalya’ya selam

İtalya Başkonsolosluğu tarafından organize edilen ve Bilişim Vadisi ev sahipliğindeki 2021 İtalyan Tasarım Günü, Türkiye ve İtalya arasındaki etkileşimi artırmayı ve iş birliklerini teşvik etmeyi amaçlıyor. 29 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında eş zamanlı olarak 114 ülkede düzenlenen İtalyan Tasarım Günleri kapsamında yapılan web tabanlı seminerlerde ülkemizi dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu Göbeklitepe'den yaptığı yayınla temsil etti. Yeni koleksiyonu ile Newyork Fashion Week
'te Anadolu'nun en özel motiflerini dünyaya taşıyan ve dünyada portre dokuyan nadir dokuma sanatçıları arasında yer alan Neziroğlu, yayında Anadolu motiflerinin geçmişini ve dünya ile buluştuğu kültürel noktaları değerlendirdi.