‘Hercai’nin başarısı The Washington Post gündeminde

Türkiye
'de nisan ayında final yaparak ekranlara veda eden atv
dizisi 'Hercai
', yurt dışında gündem olmaya devam ediyor. ABD'nin başkenti Washington'un en büyük ve en eski gazetesi olan The Washington Post
, haziran ayında dil bariyerini ortadan kaldırmak amacına değinen bir makale yayınladı. Yayınlanan makalede 'Hercai'den de söz edildi. Makalede 46 ülkeye satılan ve İspanyolca da dahil olmak üzere birçok dile dublajı yapılan 'Hercai'nin uluslararası başarısına değinildi.
GÜNEY AMERİKA'DAN BÜYÜK İLGİ VAR
BİRÇOK ülkede adından söz ettiren 'Hercai'ye özellikle Güney Amerika
'dan yoğun ilgi var. Meksika
, Kolombiya, Arjantin, Porto Riko
, Panama ve Amerika'daki İspanyol
izleyiciye hitap eden Telemundo TV, 'Hercai'yi satın aldı. Telemundo'da 22 Haziran'da yayına başlayan dizi, ilk bölümüyle 1.5 milyon izleyiciye ulaştı.