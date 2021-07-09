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Giriş Tarihi: 9.7.2021 17:15 Son Güncelleme: 9.7.2021 17:15

Kalp Yarası'nda Ferit'in kararı ne olacak?

Kalp Yarası'nda Ferit'in kararı ne olacak?

atv’nin yapımını Süreç Film’in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu’nun imzasını taşıyan, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu yeni dizisi ‘Kalp Yarası’ 5 Temmuz Pazartesi akşamı ikinci bölümüyle ekrana geliyor.

Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurmuştur. Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha tepetaklak eder ve büyük yüzleşmelere neden olur. Peki Ayşe'yi vuran Hande hapse girecek mi?

Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu defa Hande'yi elde edebileceğini düşünmektedir. Eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi Hande'yi saplantılı hale getirince Yaman daha da hırslanır.

Yaman sevdiğini elde etmek uğruna vereceği savaşta gittikçe masumiyetini kaybetmeye başlar. Geçmişe dair her şeyi yok edip yepyeni bir insan olmak isteyen Yaman'ın büyük sırrı nedir?

Ayşe'nin vurulmasıyla derinden sarsılacak olan Ferit, önemli bir karar verir. Ferit'in bu kararı ne olacaktır?

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Kalp Yarası'nda Ferit'in kararı ne olacak?
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