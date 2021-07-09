Kendisini ünlü şarkıcı Simge Sağın gibi tanıtıp cinsel içerikli sohbet etmişti! Mahkeme kararını verdi!

Geçtiğimiz aylarda ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın başına sosyal medya üzerinden akılalmaz bir olay geldi. Ünlü şarkıcı Simge Sağın, bir kişinin, kendisini 'Simge Sağın' olarak tanıttığını ve whatsapp üzerinden üçüncü kişilerle cinsel içerikli konuşmalar yaptığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.
SİMGE SAĞIN AVUKATI ARACILIĞIYLA MAHKEMEYE BAŞVURMUŞTU
Kabin memuru Asil Nadir A.'nın Facebook üzerinden Simge Sağın adına hesap açtığı ve bu hesap üzerinden cinsel içerikli konuşmalar yaptığı tespit edildi. Ünlü sanatçı yapılan tespitlerin ardından mahkemeye başvurdu.
4 YIL HAPSİ İSTENİYORDU!
Kabin memuru Asil Nadir A.'nın, sanatçının kişisel bilgilerini kullanarak sayısız kişi ile yazıştığı tespitiyle dava açıldı. Ünlü sanatçının avukatı, 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını kamuoyuna duyurdu.
ZANLI 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI
Dava bugün sonuçlandı. Mahkeme sanatçı adına cinsel içerikli konuşmalar yapan kabin memuru Asil Nadir A.'nın 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.
TERCİHLERİNDEN DOLAYI KENDİSİNİ KADIN OLARAK TANITTIĞINI İFADE ETTİ
Davada savunmasını da yapan kabin memuru, sanatçının kendisinden Facebook hesabı açmayını istediğini, sayfayı yönettiğini ve cinsel tercihlerinden dolayı kendisini kadın olarak tanıttığını ifade etti.
"BU KARAR ÖRNEK OLSUN"
Dava sonrası Simge Sağın'ın avukatı Ayşegül Mermer bir açıklama yaparak, "Bu karar, her istediğini yapıp söyleyebileceğini zannedenlere çok güzel bir yanıt oldu. Artık insanlar kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yayarken ve kişilerin 'özel hayatın gizliliğini 'ihlal ederken kez daha düşünecek" ifadelerini kullandı.