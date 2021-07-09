Kendisini ünlü şarkıcı Simge Sağın gibi tanıtıp cinsel içerikli sohbet etmişti! Mahkeme kararını verdi!

Geçtiğimiz aylarda ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın başına sosyal medya üzerinden akılalmaz bir olay geldi. Ünlü şarkıcı Simge Sağın, bir kişinin, kendisini 'Simge Sağın' olarak tanıttığını ve whatsapp üzerinden üçüncü kişilerle cinsel içerikli konuşmalar yaptığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

SİMGE SAĞIN AVUKATI ARACILIĞIYLA MAHKEMEYE BAŞVURMUŞTU

Kabin memuru Asil Nadir A.'nın Facebook üzerinden Simge Sağın adına hesap açtığı ve bu hesap üzerinden cinsel içerikli konuşmalar yaptığı tespit edildi. Ünlü sanatçı yapılan tespitlerin ardından mahkemeye başvurdu.