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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Best Model Türkiye elemelerindeki görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı! Kasap vitrini mi bu?

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Best Model Türkiye elemelerindeki görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı! Kasap vitrini mi bu?

GÜNAYDIN’ın dün manşete taşıdığı Best Model Türkiye elemelerindeki görüntüler, ortalığı ayağa kaldırdı. Erkek yarışmacıların bir salona doldurulup çıplak şekilde yere oturtulması, estetik yoksunu ve çağ dışı bulundu. Bu manzara, köle pazarlarına benzetildi. Skandalla ilgili tepkiler çığ gibi büyüyünce Best Model Komitesi, 'özrü kabahatinden büyük' dedirten bir açıklama yaptı.

TÜYLER ÜRPERTEN GÖRÜNTÜ
Ünlü olmak, ekrana, sinemaya geçiş yapmak için 1.300 genç, Best Model Türkiye yarışmasına müracaat etti. Yarı finale kalan 200 erkek yarışmacının, slip mayo giydirilip Taksim'deki bir otelin salonuna doldurulması, tüyler ürpertici bir manzaraya neden oldu. GÜNAYDIN, bu rezaleti dün 'Mülteci kampı gibi' başlığıyla manşete taşımıştı. Skandalla ilgili tepkiler çığ gibi büyüyünce Best Model Komitesi, 'özrü kabahatinden büyük' dedirten bir açıklama yaptı.

ELEŞTİRİ YAĞDI

"GENÇLER! İSYAN ETMENİZ GEREKİRKEN, KUZU GİBİ SOYUNMUŞ BEKLİYORSUNUZ. KENDİNİZE GELİN! ALET OLMAYIN BU KÖLELİĞE" (YAKUP ÖZTÜRK)

"BEST MODEL DEĞİL DE, ARENADA ASLANLARA, GLADYATÖRLERE PARÇALATMAK İÇİN KÖLE SEÇİYORLAR SANKİ…" (MERİHLİLERDEN)

"KASAP VİTRİNİ DAHA SEVİMLİ GÖRÜNÜYOR YEMİN EDERİM" (MUMİNE YAZAR)

"İNSANA YAKIŞIR BİR ORGANIZASYON DEĞİL. SOYUNMALARI FALAN BAŞKA KONU AMA ORADA İNSANLIĞI ZEDELEYEN BİR ŞEYLER VAR" (RAŞİT AĞZIKARA)

SKANDAL YARIŞMAYA 'MEDENİ KOŞUL' SAVUNMASI
Tepkiler üzerine Best Model Organizasyon Komitesi dün şu açıklamayı yaptı: "Yarışmacıların yarı finalin yapıldığı salonda topluca çekilen hatıra fotoğrafı, kimi basın ve sosyal medya mecraları tarafından yarışmacıların zoraki şartlarda jüri karşısına çıkmış imajı yaratılmıştır…. Yarı finalin yapıldığı tarihte herhangi bir misafir davet edilmemiştir. Sadece 50 kişilik bir jüri vardı. İlgili fotoğraf amatör bir çekimdir. Best Model yarışmaları, son derece medeni koşullarda yapılmış ve yapılmaya devam edecektir. "

GUANTANAMO GİBİ
Yerde oturan yarı çıplak 200 genci gören vatandaşlar ise bu fotoğrafı, işkenceleriyle ünlü cezaevleriyle mukayese etti. Zeki Enes Akkan adlı sosyal medya kullanıcısı "Best Model Türkiye final elemeleri, Guantanamo Cezaevi'nde gerçekleşti" diye yazdı. Mehtap isimli kullanıcı ise "Daha çok balık istifi cezası verilmiş El Salvador mahkumları gibiler" dedi.

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Best Model Türkiye elemelerindeki görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı! Kasap vitrini mi bu?
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