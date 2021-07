Best Model Türkiye elemelerindeki görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı! Kasap vitrini mi bu?

SKANDAL YARIŞMAYA 'MEDENİ KOŞUL' SAVUNMASI

Tepkiler üzerine Best Model Organizasyon Komitesi dün şu açıklamayı yaptı: "Yarışmacıların yarı finalin yapıldığı salonda topluca çekilen hatıra fotoğrafı, kimi basın ve sosyal medya mecraları tarafından yarışmacıların zoraki şartlarda jüri karşısına çıkmış imajı yaratılmıştır…. Yarı finalin yapıldığı tarihte herhangi bir misafir davet edilmemiştir. Sadece 50 kişilik bir jüri vardı. İlgili fotoğraf amatör bir çekimdir. Best Model yarışmaları, son derece medeni koşullarda yapılmış ve yapılmaya devam edecektir. "



GUANTANAMO GİBİ

Yerde oturan yarı çıplak 200 genci gören vatandaşlar ise bu fotoğrafı, işkenceleriyle ünlü cezaevleriyle mukayese etti. Zeki Enes Akkan adlı sosyal medya kullanıcısı "Best Model Türkiye final elemeleri, Guantanamo Cezaevi'nde gerçekleşti" diye yazdı. Mehtap isimli kullanıcı ise "Daha çok balık istifi cezası verilmiş El Salvador mahkumları gibiler" dedi.