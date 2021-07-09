'Arka Sokaklar' dizisindeki başarılı oyunculuk performansıyla geniş kitlelere ulaşan ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, kısa süre önce lenf kanserine yakalandığını sevenlerine açıklamıştı.
TEDAVİ SÜRECİNE BAŞLADI
Ünlü oyuncu lenf kanserine yakalandığını öğrendikten hemen sonra tedavi sürecine başladı.
Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy'dan iyi haber! Boğaç Aksoy sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu! | Video
SEVENLERİNİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BİLGİLENDİRİYOR
Aksoy, bu süreçte sevenlerini de sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmekten geri durmuyor.
ÜNLÜ OYUNCUNUN SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR
Ünlü oyuncu bu kez çektiği videoyla sağlık durumunu açıkladı. Aksoy, kanserli hücrelerin azaldığını belirterek müjdeli haberi verdi. Aksoy'un son hali ise dikkat çekti.