Haberler Günaydın Haberleri Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy'dan iyi haber! Boğaç Aksoy sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu!
Giriş Tarihi: 10.7.2021 00:29 Son Güncelleme: 10.7.2021 00:46

Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy'dan iyi haber! Boğaç Aksoy sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu!

Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy'dan iyi haber! Boğaç Aksoy sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu!

'Arka Sokaklar' dizisiyle gönülleri fetheden ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, kısa bir süre önce lenf kanserine yakalanmıştı. Ünlü oyuncunun tedavisine hemen başlanmış ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilmişti. Bugün Boğaç Aksoy, sğlık durumu ile ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, çektiği videoda sağlık durumunun günden günde iyiye gittiğini açıkladı. İşte ünlü oyuncunun çektiği o video...

'Arka Sokaklar' dizisindeki başarılı oyunculuk performansıyla geniş kitlelere ulaşan ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, kısa süre önce lenf kanserine yakalandığını sevenlerine açıklamıştı.

TEDAVİ SÜRECİNE BAŞLADI

Ünlü oyuncu lenf kanserine yakalandığını öğrendikten hemen sonra tedavi sürecine başladı.

Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy'dan iyi haber! Boğaç Aksoy sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu! | Video

SEVENLERİNİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BİLGİLENDİRİYOR

Aksoy, bu süreçte sevenlerini de sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmekten geri durmuyor.

ÜNLÜ OYUNCUNUN SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR

Ünlü oyuncu bu kez çektiği videoyla sağlık durumunu açıkladı. Aksoy, kanserli hücrelerin azaldığını belirterek müjdeli haberi verdi. Aksoy'un son hali ise dikkat çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy'dan iyi haber! Boğaç Aksoy sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA