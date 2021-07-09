Şarkıcı Hadise'den annesine lüks tatil jesti! Aylık ücreti dudak uçuklattı!

Hadise, özel hayatında zor günler yaşasa da annesini ihmal etmiyor. Geçtiğimiz ekim ayında Belçika'da riskli bir bel ameliyatı olan annesi Gülnihal Açıkgöz'ün yanından ayrılmayan ünlü şarkıcı, yaz tatili için onu Bodrum'a getirdi.