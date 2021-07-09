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Giriş Tarihi: 9.7.2021 12:38 Son Güncelleme: 9.7.2021 12:53

Şarkıcı Hadise'den annesine lüks tatil jesti! Aylık ücreti dudak uçuklattı!

Şarkıcı Hadise'den annesine lüks tatil jesti! Aylık ücreti dudak uçuklattı!

Son dönemde özel hayatında sıkıntılı günler geçiren Hadise çıkardığı yeni şarkısının rekora koşması ile moral depoladı. Zor günleri ardında bırakan Hadise, Belçika'da yaşayan annesini mutlu etmek için kesenin ağzını açtı. Hadise annesine tatil jesti yaptı. Bodrum’da lüks bir otelin rezidansını kiralayan Hadise 1 aylık tatil için dudak uçuklatan rakam ödedi.

Hadise, özel hayatında zor günler yaşasa da annesini ihmal etmiyor. Geçtiğimiz ekim ayında Belçika'da riskli bir bel ameliyatı olan annesi Gülnihal Açıkgöz'ün yanından ayrılmayan ünlü şarkıcı, yaz tatili için onu Bodrum'a getirdi.

KENDİSİ İSTANBUL'A DÖNDÜ

Hürriyet'in haberine göre; Bodrum'un yazlık rezidanslarından birini kiralayan Hadise, annesini buraya yerleştirdikten sonra işlerinin başına dönmüş.

Hem yeni şarkısının çalışmaları sürdüren hem de "O Ses Türkiye Rap"te jüri üyeliği yapan güzel şarkıcı, fırsat buldukça annesinin yanına kaçacakmış.

1 Temmuz'da giriş yaptıkları rezidansı 1 aylığına kiralayan Hadise'nin bunun için 200 bin TL ödediği söyleniyor.

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Şarkıcı Hadise'den annesine lüks tatil jesti! Aylık ücreti dudak uçuklattı!
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