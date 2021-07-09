Şarkıcı Hadise'den annesine lüks tatil jesti! Aylık ücreti dudak uçuklattı!

Hadise, özel hayatında zor günler yaşasa da annesini ihmal etmiyor. Geçtiğimiz ekim ayında Belçika'da riskli bir bel ameliyatı olan annesi Gülnihal Açıkgöz'ün yanından ayrılmayan ünlü şarkıcı, yaz tatili için onu Bodrum'a getirdi.
KENDİSİ İSTANBUL'A DÖNDÜ
Hürriyet'in haberine göre; Bodrum'un yazlık rezidanslarından birini kiralayan Hadise, annesini buraya yerleştirdikten sonra işlerinin başına dönmüş.
Hem yeni şarkısının çalışmaları sürdüren hem de "O Ses Türkiye Rap"te jüri üyeliği yapan güzel şarkıcı, fırsat buldukça annesinin yanına kaçacakmış.