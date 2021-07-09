Şarkıcı Kenan Doğulu'nun ABD vatandaşlığı başına dert açtı!

IRS, o kadar yüksek bir vergi borcu çıkarmış ki, Doğulu vergi dairesiyle anlaşıp taksit yaptırmış. Doğulu, pandeminin de etkisiyle zorlansa da vatandaşlığını kaybetmemek ve en önemlisi de ABD'ye giriş yasağı konmasın diye her ay ABD'ye vergi ödüyormuş.