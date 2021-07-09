Şarkıcı Kenan Doğulu'nun ABD vatandaşlığı başına dert açtı!

Kenan Doğulu'nun yıllar önce büyük çabalar sonucu elde ettiği ABD vatandaşlığının başına bela olduğu konuşuluyor!
Kulağıma gelen dedikodulara göre; ABD Vergi Dairesi (IRS), Kenan Doğulu'ya yüklü bir vergi borcu çıkarmış. Meğer ABD, vatandaşlık verdiği kişilerin, kendi ülkelerindeki kazançlarından da vergi alma hakkına sahipmiş.
Artık birileri şikayet mi etti, yoksa akılları başlarına yeni mi geldi bilmiyorum ama IRS, Doğulu'nun peşine düşmüş ve vergi istemiş.
IRS, o kadar yüksek bir vergi borcu çıkarmış ki, Doğulu vergi dairesiyle anlaşıp taksit yaptırmış. Doğulu, pandeminin de etkisiyle zorlansa da vatandaşlığını kaybetmemek ve en önemlisi de ABD'ye giriş yasağı konmasın diye her ay ABD'ye vergi ödüyormuş.