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Giriş Tarihi: 9.7.2021 07:02 Son Güncelleme: 9.7.2021 07:09

Şarkıcı Kenan Doğulu'nun ABD vatandaşlığı başına dert açtı!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Şarkıcı Kenan Doğulu'nun ABD vatandaşlığı başına dert açtı!

Kenan Doğulu’ya, vatandaşı olduğu ABD’den kötü haber geldi! İddialara göre ABD Vergi Dairesi (IRS), sanatçıya yüklü vergi borcu çıkardı. ABD, vatandaşlık verdiği kişilerin, başka ülkelerdeki kazançlarından da vergi alma hakkına sahip olduğundan o kadar yüksek bir vergi borcu çıkarmış ki, Kenan Doğulu vergi dairesiyle anlaşıp taksit yaptırmak zorunda kalmış.

Kenan Doğulu'nun yıllar önce büyük çabalar sonucu elde ettiği ABD vatandaşlığının başına bela olduğu konuşuluyor!

Kulağıma gelen dedikodulara göre; ABD Vergi Dairesi (IRS), Kenan Doğulu'ya yüklü bir vergi borcu çıkarmış. Meğer ABD, vatandaşlık verdiği kişilerin, kendi ülkelerindeki kazançlarından da vergi alma hakkına sahipmiş.

Artık birileri şikayet mi etti, yoksa akılları başlarına yeni mi geldi bilmiyorum ama IRS, Doğulu'nun peşine düşmüş ve vergi istemiş.

IRS, o kadar yüksek bir vergi borcu çıkarmış ki, Doğulu vergi dairesiyle anlaşıp taksit yaptırmış. Doğulu, pandeminin de etkisiyle zorlansa da vatandaşlığını kaybetmemek ve en önemlisi de ABD'ye giriş yasağı konmasın diye her ay ABD'ye vergi ödüyormuş.

Kenan Doğulu, ABD vatandaşlığının avantajları olduğu kadar böyle dezavantajlarının da olduğunu acı da olsa öğrenmiş oldu!

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Şarkıcı Kenan Doğulu'nun ABD vatandaşlığı başına dert açtı!
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