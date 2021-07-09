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Giriş Tarihi: 9.7.2021 15:59 Son Güncelleme: 9.7.2021 16:00

Seda Sayan ile Demet Akalın arasında sular bir türlü durulmuyor! Çok konuşulacak olay gönderme!

Seda Sayan ile Demet Akalın arasında sular bir türlü durulmuyor! Çok konuşulacak olay gönderme!

Demet Akalın ile Alişan'ın bu sezon yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programı geçtiğimiz aylarda final yaptı. Kanalın yeni sezon için Seda Sayan ile anlaştığı iddialarının ardından Demet Akalın'ın Seda Sayan'ı takipten çıkıp engellemişti. Seda Sayan hakkında sosyal medyada 'Demet Akalın ile Alişan'ı işinden etti' yorumları sonrası oldukça sinirlenmişti. Seda Sayan'ın ayrılmasının ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Demet Akalın oldu. Bu anlaşmanın ardından Seda Sayan'dan çok konuşulacak bir gönderme geldi.

Sunuculuğunu Demet Akalın ve Alişan'ın yaptığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı, geçen sezonun sonunda final yapmıştı. Programın bitmesinin hemen ardından kanal Seda Sayan'la anlaştığını duyurunca, ünlü isimler birbirine girmişlerdi.

"EKMEĞİ İLE OYNADI"
Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu programın final yapmasının hemen ardından Seda Sayan ile anlaşılması üzerine, Sayan hakkında, "Demet ve Alişan'ın ekmeğiyle oynadı" yorumları yapılmıştı.

"EKMEK ALMAM HER ZAMAN KAZANDIRIRIM"
Seda Sayan'ın ayrılmasının ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Demet Akalın oldu. Bu anlaşmanın ardından Seda Sayan'dan çok konuşulacak bir gönderme geldi.

Gazete Magazin'in Demet Akalın'ın transfer olmasıyla ilgili Instagram sayfasında yaptığı haber paylaşımına, Seda Sayan'dan olay bir yorum geldi. Sayan, şu ifadeleri kullandı: "Hayırlı olsun. Ekmek almam, her zaman kazandırırım"

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Seda Sayan ile Demet Akalın arasında sular bir türlü durulmuyor! Çok konuşulacak olay gönderme!
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