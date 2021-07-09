Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 9 Temmuz 2021 Cuma Bugün burcunuz neler söylüyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 9 Temmuz 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 9 Temmuz 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "İNANÇ MI ALIŞKANLIK MI?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Proje üretme konusundaki yeteneklerini göstereceğin bir gündesin. Bilinçaltın oldukça yoğun ancak risk alacak konuşmalardan kaçınman gereken bir gündesin.
Boğa: Yakın çevrenin hakkındaki düşüncelerine çok önem veriyorsun. Bugün, duygu ve derinliği yaşayan bir kişi olarak birçok ayrıntı gözünün önüne gelebilir.
İkizler: Bugün, kendinle ilgili yeni deneyimler kazanma çabasındasın. Birlikte olduğun kişiyle ortak çalışmalar yapmak için uygun bir günün içerisinde olacaksın.
Yengeç: Duygu derinliği içinde olacağın bugün, her şeyi farklı yönden algılayabilirsin. Eğer e-ticaret gibi konulara kafa yormak istiyorsun, araştırma yapmak için kolları sıvayacaksın.
Aslan: Fikirlerinde belli ve gözle görülen bir inatçılık söz konusu olabilir. Yakın çevren, kararlı davranışların karşısında, seni takdir edecek.
Başak: Yeni başlangıçlar için girişimciliğini ön plana çıkarmak isteyebilirsin. Konuşmalarına yansıyan aceleci ve telaşlı hallerin pratikliğinin önüne geçebilir.
Terazi: Bugün, görüşeceğin kişilerin davranışlarını gözlemlemek isteyeceksin. İsteklerinde dengeli ve yapıcı davranmana rağmen, olayları çok fazla incelemekten yanasın.
Akrep: Birikmiş sorunları teker teker gün yüzüne çıkarabilirsin. Maddiyatla ilgili endişeye kapılıp, daha fazla para kazanmak için arayışlara başlayabilirsin.
Yay: Kişisel özgürlüğünün elinden alınmasına karşısın. Bulunduğun ortamlarda hiç kimseye taviz vermek istemiyor olman, karşındaki kişilerle ikilem yaşamana neden olabiliyor.
Oğlak: Karşındaki insanlara güven duymak istemen, detayları ön plana çıkaracak. Bugün, birçok konu üzerinde yeniden düşünmeli ve karar vermeden önce beklemelisin.
Kova: Kişisel tutumun, karşılaşacağın olaylar üzerinde belirleyici roller edinmene neden olacak. İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, sevgiline aranda kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşanabilir.
Balık: Potansiyeli olumlu bir şekilde ortaya çıkarman bugün mümkün… İkili ilişkilerinde ailenle olan bir sorunla karşılaşabilir, sorunu halletmek adına ailene kısa süreli bir ziyaret planlayabilirsin.
İNANÇ MI ALIŞKANLIK MI?
Batıl inanç dediğimiz; korkularımızı ve çaresizliklerimizi hiçbir gerçeklik payı olmadan gidereceğine inandığımız şey, ilk çağlardan beri her toplumda görülen bir durum. Kabul edelim ki doğaüstü olaylar her zaman ilgimizi çekiyor. Nedenini bilmeden, kulaktan dolma duyduğumuz inanışları uygulamak bizi belki de psikolojik olarak rahatlıyor.
Uğurlu Olduğuna İnandığımız Eşyalar
Yaşamımızın belli dönemlerinde, hayatın inişli çıkışlı seyrine karşı hepimiz bu küçük materyallere güvenimizi teslim etmişizdir. Aslında bakarsınız eşyalar değil de bu eşyaları kimden aldığımız ya da bize kimden kaldığı esas noktayı oluşturuyor. Gerçekten değer verdiğimiz birinden aldığımız bir eşyayı, uğurlu olduğunu düşünmemize sebep, aslında bu karmaşanın içerisinde yalnızlık hissimizden biraz olsun kurtulma isteğimiz. Somut anlamda yanımızda olmasalar da onlara ait eşyalarla kendimizi daha güvende hissediyoruz…
Gerçek mi, Alışkanlık mı?
Sadece somut anlamda değil, düşünsel olarak da kendimize "uğursuz" olarak atfettiğimiz birçok şey var. Kara kedi görünce saçımızı çekmek, 3 harfli diyerek gerçek ismini söylemekten kaçınmamız... Kendimizi bu şekilde sınırlayarak hayatın bilinmez yönlerine karşı bizde kendi elimizdekilerle savaşmaya giriyoruz. Bunu bir ritüel haline getirmesek de ciddi bir alışkanlığa dönüştüğü noktalar da olmuyor değil. Hatta çoğu zaman, takıntılarımızın alt yapısını da oluşturan bunların ta kendisi…
Totem Bozuldu Mu, Yandık!
Varoluşumuz, bulunduğumuz nokta bize belli sorumluluklar yüklüyor. Hal böyleyken kontrol etme güdümüz, kendini her alanda gösteriyor. Hayat her adımda omzumuza yük koyarken; kaderci davranmak, başımıza gelecekleri oturup beklemekle eş değer gibi gözükebilir. Modern çağın getirileri, yaşamda beklentilerimizi değiştirirken, hayatı rasyonel olmayan yöntemlerle kontrol etme isteğimiz aslında çelişkimizin çok net göstergelerinden de biri.
Her Şeyin Bir Sebebi Vardır!
Kimimiz de uğursuzluğu asla kabul etmez. Bir şey olmuyorsa, bir sebebi vardır. Olayların bizim için önceden kurgulandığını, bizim de o sahnedeki oyuncu olduğumuzu düşünmek bize daha tatmin edici gelir. Çünkü bu bilinmezliğin ve kaosun içinde bazen kendimizi kaderin kollarına bırakmak tek çözüm yoludur.