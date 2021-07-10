Bir Zamanlar Çukurova’dan yeni rekor! İspanya’da reyting listelerini alt üst etti!

'Bir Zamanlar Çukurova' yayın hayatına başladığı İspanya'da son sekiz yılın reyting rekorunu kırdı. 5 Temmuz Pazartesi akşamı Antena 3 kanalında ilk bölümüyle ekrana gelen ve büyük bir ilgiyle karşılanan 'Bir Zamanlar Çukurova', son sekiz yılın rekorunu kırdı ve bu sürede yayına giren günlük diziler arasında en yüksek izlenme payına ulaştı.