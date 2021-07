‘Chloe bana dava açmış kanepe alacak herhalde’

Normalleşme sonrası Mon Amour'dasahneye çıkan SerdarOrtaç, performansı öncesigazetecilerin sorularınıyanıtladı. Best of albümyaptığını söyleyen Ortaç,"Albümde eski sevgiliniz Seçil Gür de olacakmı?" sorusuna şöyleyanıt verdi: "Seçil 'Değmez'şarkısını okuyacaktıama Ozan Çolakoğlukarar veriyor. Biz ayrıldıkama Ozan caymazbence. Seçil Hanım isterseben isterim. İş başka,aşk başka."Ortaç, sık sık gündem olduğu borçlarıyla ilgili de şöyle konuştu: "Borçlarım bitmez sanıyordum ama bitti. Şu an sadece Chloe'nun açtığı dava var, kendisinden hiç beklemezdim. Ne alacak ki? Kanepe mi alacak, bence böyle bir şey yapmaması gerekirdi."Nişantaşı'nda görüntülenen Serdar Ortaç 'ın eski sevgilisi Seçil Gür, adının sürekli ünlü popçuyla anılmasıyla ilgili konuştu: "Yaptığım şarkılarıma inanıyorum, ben hep kendi ayaklarım üzerinde durdum. 'Serdar'ın sevgilisi' gibi anılmaktan hep kaçındım, kendi emeğimle bir şeyler yapmaya çalıştım."