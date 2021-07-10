‘Chloe bana dava açmış kanepe alacak herhalde’

Normalleşme sonrası Mon Amour'da
sahneye çıkan Serdar
Ortaç, performansı öncesi
gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Best of albüm
yaptığını söyleyen Ortaç,
"Albümde eski sevgiliniz Seçil Gür
de olacak
mı?" sorusuna şöyle
yanıt verdi: "Seçil 'Değmez'
şarkısını okuyacaktı
ama Ozan Çolakoğlu
karar veriyor. Biz ayrıldık
ama Ozan caymaz
bence. Seçil Hanım isterse
ben isterim. İş başka,
aşk başka."
Ortaç, sık sık gündem olduğu borçlarıyla ilgili de şöyle konuştu: "Borçlarım bitmez sanıyordum ama bitti. Şu an sadece Chloe'nun açtığı dava var, kendisinden hiç beklemezdim. Ne alacak ki? Kanepe mi alacak, bence böyle bir şey yapmaması gerekirdi."
'SERDAR'IN SEVGİLİSİ OLARAK ANILMAK İSTEMİYORUM'
Nişantaşı'nda görüntülenen Serdar Ortaç
'ın eski sevgilisi Seçil Gür, adının sürekli ünlü popçuyla anılmasıyla ilgili konuştu: "Yaptığım şarkılarıma inanıyorum, ben hep kendi ayaklarım üzerinde durdum. 'Serdar'ın sevgilisi' gibi anılmaktan hep kaçındım, kendi emeğimle bir şeyler yapmaya çalıştım."