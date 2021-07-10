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Giriş Tarihi: 10.7.2021

‘Chloe bana dava açmış kanepe alacak herhalde’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘Chloe bana dava açmış kanepe alacak herhalde’
Normalleşme sonrası Mon Amour'da sahneye çıkan Serdar Ortaç, performansı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Best of albüm yaptığını söyleyen Ortaç, "Albümde eski sevgiliniz Seçil Gür de olacak mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Seçil 'Değmez' şarkısını okuyacaktı ama Ozan Çolakoğlu karar veriyor. Biz ayrıldık ama Ozan caymaz bence. Seçil Hanım isterse ben isterim. İş başka, aşk başka."
Ortaç, sık sık gündem olduğu borçlarıyla ilgili de şöyle konuştu: "Borçlarım bitmez sanıyordum ama bitti. Şu an sadece Chloe'nun açtığı dava var, kendisinden hiç beklemezdim. Ne alacak ki? Kanepe mi alacak, bence böyle bir şey yapmaması gerekirdi."

'SERDAR'IN SEVGİLİSİ OLARAK ANILMAK İSTEMİYORUM'
Nişantaşı'nda görüntülenen Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gür, adının sürekli ünlü popçuyla anılmasıyla ilgili konuştu: "Yaptığım şarkılarıma inanıyorum, ben hep kendi ayaklarım üzerinde durdum. 'Serdar'ın sevgilisi' gibi anılmaktan hep kaçındım, kendi emeğimle bir şeyler yapmaya çalıştım."

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‘Chloe bana dava açmış kanepe alacak herhalde’
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