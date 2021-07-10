Mankenlik dönemine ait çıplak fotoğrafları Ebru Şancı'yı kızdırmıştı... Seyhan Erdağ'dan şikayetçi olan Ebru Şancı'ya kötü haber!

Hamile ünlülerin karnı açık verdiği pozlar sonrası bir televizyon programında 'Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle" şeklinde konuşan eski manken Ebru Şancı, açıklaması sonrası mankenlik dönemine ait çekilen çıplak fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan gazeteci Seyhan Erdağ'dan şikayetçi oldu. Savcılık, özel yaşam alanına giren bir görüntü olmadığını belirterek, dosyayı takipsizlikle sonuçlandırdı.
Şancı, 2014'te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015'te Belçika'da evlenmişti. Ekim 2016'da da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getirmiş, mankenliğe veda etmişti.
Geçen aylarda anne olan Müge Boz, kısa süre önce oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya ve ikinci bebeğini martta doğuran Bergüzar Korel, oğlu Marsel'e kavuşacağı anı iple çeken oyuncu Cansu Tosun da geçtiğimiz aylarda hamilelik dönemlerinde karnı açık pozlar vermişti. Söz konusu fotoğraflar sonrası Şancı, bir televizyon programında "Karnım açık poz vermemi istiyorlar. 'Hayır' diyorum. Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle" şeklinde konuştu.
ŞANCI'YI POZLARINDAN VURDU
Erdağ iddiaya göre kendisine ait bir sosyal medya hesabından Şancı'nın mankenlik yaparken çekilen üstsüz fotoğraflarını yayınladı ve fotoğrafların altına 'Karnı açık poz vermemi istiyorlar ama vermiyorum' diyerek alaylı bir mesaj paylaştı.
Erdağ'ın paylaşımı sonrası savcılığa başvuran Şancı, 'Mankenlik yaptığım dönemde çekilen görüntülerimi kullanarak beni küçük düşüren Erdağ'ın cezalandırılmasını istiyorum. Evlendim ve 2 çocuk sahibiyim. 3. çocuğumu da bekliyorum. Bu yapılan özel hayatımın ihlalidir' diyerek şikayetçi oldu.
ORTADA SUÇ YOK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada ifadesine başvurulan Erdağ, Şancı'nın mankenlik yaptığı döneme ait fotoğrafını kullanarak haber yaptığını ve bu fotoğrafların internette kolaylıkla bulunan fotoğraflar olduğunu kaydederek, amacının hakaret etmek olmadığını kaydetti. Savcılık, sosyal medyada yayınlanan fotoğrafın özel yaşam alanına giren bir görüntü olmadığını bu nedenle ortada suç olmadığını kaydederek, dosyayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.