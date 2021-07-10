MasterChef'te duygusal anlar! Yarışmacının hayat mücadelesini dinleyen şef Somer Sivrioğlu stüdyoda gözyaşlarına boğuldu...

Jüri kadrosunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı, TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef'; son olarak on ikinci bölümüyle ekranlara geldi.
23 yaşındaki Görkem Demiral, eleme turunu geçmek içim şeflere kendi tarifi olan levrek lokum yemeğini yaptı. Demiral'ın tadın aşamasından sonra da duygusal anlar yaşandı.
Görkem Demiral'ın yarışmaya ablasıyla geldiğini öğrenen şefler, genç kadını stüdyoya davet etti. Kardeşiyle yıllardır birlikte çalıştıklarını ve zorlu mücadelelerden geçtiğini söyleyen abla, kardeşini şeflerin karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
Ağladığı için şeflerden özür dileyen abla, Somer Sivrioğlu'nun "Duygularınız için hiçbir zaman kimseden özür dilemeyin. Ne güzel ki böyle duygular yaşıyorsunuz" demesi üzerine; kardeşine sarılarak hüngür hüngür ağladı.
SOMER ŞEF DE AĞLADI
Abla ve kardeşin sarılarak ağladığını gören iki çocuk babası Somer Sivrioğlu ise "Ben bu kadar sulu göz değilimdir" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
"MASTERCHEF'TEKİ BÜYÜK GÜNAHLARDAN BİRİ"
Öte yandan MasterChef 10'uncu bölümde yarışmacı adaylarından biri olan Ata Çelenk, talihsiz bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Domates soslu karidesli bir soğuk tabak hazırlayan yarışmacı, tadım sırasında büyük bir şok yaşamıştı.
Danilo'nun ardından tadım yapmaya giden Mehmet Şef, tabaktan bir çatal aldıktan sonra kenardaki kılı fark etmiş ve bunun MasterChef'teki büyük günahlardan biri olduğunu söylemişti.
"İSTENMEYEN MADDE"
Mehmet Yalçınkaya'nın durumu arkadaşlarıyla paylaşmasının ardından jüri üyeleri, emekleri için Ata'ya teşekkür ederek gelecek seneye yarışmaya tekrar katılabileceğini ifade etmişti.