O adamı düğünümde istemiyorum

BÜTÜN ARKADAŞLARI VARDI
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık
, üç yıldır birlikte olduğu Tolga Akış
ile çarşamba günü Alaçatı
'da dünyaevine girdi. Düğüne, çiftin tüm yakın arkadaşları katıldı. Birçok ünlünün de davet edildiği nikaha sadece Bastık'ın yakın arkadaşı Berkay
çağrılmadı.
DAMATTAN VETO YEDİ
Yakın çevresine "Düğüne davet edilmediğimiz için gitmedik" diye yakınan Berkay'ın, Bastık'ın eşi Akış'tan veto yediği ortaya çıktı. Akış'ın aralarında geçen bir olay nedeniyle Berkay'ın düğüne katılmasını istemediği öğrenildi.