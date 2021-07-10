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Giriş Tarihi: 10.7.2021 09:49 Son Güncelleme: 10.7.2021 09:54

Şarkıcı Berkay, yakın dostu Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın düğününe neden katılmadı? "O adamı düğünümde istemiyorum!"

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Şarkıcı Berkay, yakın dostu Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın düğününe neden katılmadı? O adamı düğünümde istemiyorum!

Ünlü popçu Berkay; genç şarkıcı Zeynep Bastık’ın en büyük destekçilerinden biriydi. Hatta iki arkadaş Harbiye Açıkhava’da düet yapmıştı. Ancak ikilinin arası açıldı. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu Tolga Akış ile çarşamba günü Alaçatı’da dünyaevine girdi. Düğüne, çiftin tüm yakın arkadaşları katıldı. Birçok ünlünün de davet edildiği nikaha sadece Bastık’ın yakın arkadaşı Berkay çağrılmadı. Yakın çevresine "Düğüne davet edilmediğimiz için gitmedik" diye yakınan Berkay'ın, düğüne neden çağrılmadığı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu Tolga Akış ile çarşamba günü Alaçatı'da dünyaevine girdi. Düğüne, çiftin tüm yakın arkadaşları katıldı. Birçok ünlünün de davet edildiği nikaha sadece Bastık'ın yakın arkadaşı Berkay çağrılmadı.

EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN BİRİYDİ

Berkay; genç şarkıcı Zeynep Bastık'ın en büyük destekçilerinden biriydi. Hatta iki arkadaş Harbiye Açıkhava'da düet yapmıştı.

DAMATTAN VETO YEDİ

Yakın çevresine "Düğüne davet edilmediğimiz için gitmedik" diye yakınan Berkay'ın, Bastık'ın eşi Akış'tan veto yediği ortaya çıktı.

Akış'ın aralarında geçen bir olay nedeniyle Berkay'ın düğüne katılmasını istemediği öğrenildi.

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Şarkıcı Berkay, yakın dostu Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın düğününe neden katılmadı? "O adamı düğünümde istemiyorum!"
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