Şarkıcı Berkay, yakın dostu Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın düğününe neden katılmadı? "O adamı düğünümde istemiyorum!"

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu Tolga Akış ile çarşamba günü Alaçatı'da dünyaevine girdi. Düğüne, çiftin tüm yakın arkadaşları katıldı. Birçok ünlünün de davet edildiği nikaha sadece Bastık'ın yakın arkadaşı Berkay çağrılmadı.