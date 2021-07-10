Şarkıcı Berkay, yakın dostu Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın düğününe neden katılmadı? "O adamı düğünümde istemiyorum!"

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu Tolga Akış ile çarşamba günü Alaçatı'da dünyaevine girdi. Düğüne, çiftin tüm yakın arkadaşları katıldı. Birçok ünlünün de davet edildiği nikaha sadece Bastık'ın yakın arkadaşı Berkay çağrılmadı.
EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN BİRİYDİ
Berkay; genç şarkıcı Zeynep Bastık'ın en büyük destekçilerinden biriydi. Hatta iki arkadaş Harbiye Açıkhava'da düet yapmıştı.
DAMATTAN VETO YEDİ
Yakın çevresine "Düğüne davet edilmediğimiz için gitmedik" diye yakınan Berkay'ın, Bastık'ın eşi Akış'tan veto yediği ortaya çıktı.