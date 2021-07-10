Tolga Han: Cüneyt Arkın'a tango yaptırana kadar canım çıktı!

UÇAK GİBİ DÖNDÜRDÜM

Sezen Aksu'yla bir şov hazırlamıştık. O şarkı söylüyordu ben dans ediyordum. Birlikte danslarımız vardı. Evde epey figür çalıştık onunla. Teyyare diye bir figür bulmuştuk. Ben onu iki elinden tutuyorum ve yatay bir şekilde yukarıdan aşağıya doğru, uçak gibi döndürüyorum. Çok denedik bu hareketi. Hatta birkaç konserde yaptık da. Bir programda sahneye gül yaprakları atmışlar. Biz de dikkat etmedik. Ben Sezen Aksu'yu döndürürken güle bastım ve ayağım kaydı. Sezen'in yüzü yere çarptı ve burnu kanamaya başladı. Tabii hemen kulise geçtik. Gazeteciler de peşimizden geldi. Sezen Aksu ne kadar "İyiyim, bir şeyim yok. Küçük bir kanama" dese de gazeteciler peşimizi bırakmadı. O dönem basına da düştü bir haber. Bazen böyle kazalar da olabiliyor.

KEMAL SUNAL FİLMİNDE DERİ CEKETİMİ GİYDİ

TRT şovumda giydiğim bir deri ceketim vardı. Kemal Sunal bunu çok beğenmiş. Bir gün geldi "Senin o ceketini ödünç istiyorum. Bir filmimde giymek istiyorum" dedi. Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir adamın hikayesi. Hatırlarsınız Katma değer Şaban filmi. O filmde giydiği ceket benimdir. İşin tuhafı o ceket öyle beğenildi ki o dönem moda oldu. Herkes bana gelip, nereden aldın biz de istiyoruz demeye başladı.