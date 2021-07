Tolga Han: Cüneyt Arkın'a tango yaptırana kadar canım çıktı!

"TURNE NE ZAMAN BİTİYOR ABİ"

o kadar anlayışlı ve yeni şeylere açık ki, 80'lerde televizyonda ünlendikten sonra neredeyse Türkiye'nin tamamını gezip şovlar yaptım, Anadolu turnelerine katıldım. O dönemlerin çok güzel bir etkinliğiydi turneler. Hem ülkemizi insanımızı yakından tanıma, tanışma fırsatı buluyorduk, hem de sanatımızı her yerde icra etmenin tadını yaşıyorduk. 70 programlık bir turnemiz vardı bir yıl Küçük Emrah ile... Emrah o zamanlar 12, 13 yaşlarında çocuk. O kadar yoruluyordu ki, her gece "Tolga Abi ne zaman bitiyor turne" diye soruyordu. Ben de üzülmesin diye her gün "Yarın bitiyor" diyordum. Bu böyle her gece sürdü. Her akşam konser ve dans gösterisi. Düşünün 70 program... En sonunda Bolu programımız oldu gerçekten yarın bitiyordu... En son gece sormuştu Emrah ve ertesi gün bitti turne...