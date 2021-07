Bodrum yine dopdolu

Adrenalin tutkunu oyuncu İbrahim Çelikkol tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Eşi Mihre ve oğulları Ali ile tatile çıkan Çelikkol, önceki gün kitesurf yaparken görüntülendi. Denize ve rüzgara meydan okuyan Çelikkol, havada attığı taklalarıyla herkesin dikkatini çekti. Oyuncu bir ara oğlu Ali'ye de kitesurf yapmayı gösterdi. Hazal Türesan , önceki gün Mgallery the Bodrum'daydı. Deniz keyfi yapmak isteyen ünlü oyuncu, su soğuk olunca yüzmekten vazgeçti.derginin özel davetlisi olarak Bodrum'a gelen BerrakTüzünataç, önceki günYalıkavak'taki Mgallery theBodrum'da görüntülendi. Kendisigibi oyuncu olan arkadaşı Serkan Altunorak ile denizinkeyfini çıkaran Tüzünataç'ınsuda zıpladığı eğlenceli karelerde objektiflere böyle yansıdı.ALAÇATI'DA kapılarını açan Melanj'ın sahnesinde geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç vardı. Koç'un sahneye davet ettiği Eser Yenerler çocuk şarkıları seslendirdi. Oyuncu bu performansının ardından "Benim durumum şu anda budur. Baby Shark'lıyorum" diyerek çocuklarıyla çok yakından ilgilendiğinin altını çizdi.REKLAM yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile Bodrum'da tatil yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde keyifsiz anlar yaşadı. Sevgilisiyle deniz keyfi sonrası kaldıkları Mgallery the Bodrum'da dengesini kaybedip yere düştü. Sevgilisi yere eğilip önce Deniz'i öptü ardından elinden tutup kalkmasına yardımcı oldu.BİR dönemin efsane kulüplerinde yer alan DJ'lerin buluştuğu The Good Fellas serisinin ikincisi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. The Marmara Bodrum'da gerçekleşen etkinlikte Suat Ateşdağlı performansıyla dikkat çekti. Geceye; Gülden Büyükuçak, Esra Özkan, Ali Çarmıklı, Banu İkbal, Salih Saka, Ayşem Saraçoğlu'nun da aralarında yer aldığı ünlü isimler katıldı.