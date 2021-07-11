Bodrum yine dopdolu

OĞLUNA KITESURF ÖĞRETİYOR
Adrenalin tutkunu oyuncu İbrahim Çelikkol
tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Eşi Mihre ve oğulları Ali ile tatile çıkan Çelikkol, önceki gün kitesurf yaparken görüntülendi. Denize ve rüzgara meydan okuyan Çelikkol, havada attığı taklalarıyla herkesin dikkatini çekti. Oyuncu bir ara oğlu Ali'ye de kitesurf yapmayı gösterdi.
ÇOK SOĞUK!
Hazal Türesan
, önceki gün Mgallery the Bodrum'daydı. Deniz keyfi yapmak isteyen ünlü oyuncu, su soğuk olunca yüzmekten vazgeçti.
BERRAK'IN SU KEYFİ
BİR
derginin özel davetli
si olarak Bodrum'a gelen Berrak
Tüzünataç, önceki gün
Yalıkavak'taki Mgallery the
Bodrum'da görüntülendi. Kendisi
gibi oyuncu olan arkadaşı Serkan Altunorak
ile denizin
keyfini çıkaran Tüzünataç'ın
suda zıpladığı eğlenceli kareler
de objektiflere böyle yansıdı.
SAHNEDE ÇOCUK ŞARKILARI OKUDU
ALAÇATI'DA kapılarını açan Melanj'ın sahnesinde geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç
vardı. Koç'un sahneye davet ettiği Eser Yenerler
çocuk şarkıları seslendirdi. Oyuncu bu performansının ardından "Benim durumum şu anda budur. Baby Shark'lıyorum" diyerek çocuklarıyla çok yakından ilgilendiğinin altını çizdi.
CENTİLMEN SEVGİLİ
REKLAM yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile Bodrum'da tatil yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde keyifsiz anlar yaşadı. Sevgilisiyle deniz keyfi sonrası kaldıkları Mgallery the Bodrum'da dengesini kaybedip yere düştü. Sevgilisi yere eğilip önce Deniz'i öptü ardından elinden tutup kalkmasına yardımcı oldu.
EFSANE DJ'LER SAHNEDE
BİR dönemin efsane kulüplerinde yer alan DJ'lerin buluştuğu The Good Fellas serisinin ikincisi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. The Marmara Bodrum'da gerçekleşen etkinlikte Suat Ateşdağlı performansıyla dikkat çekti. Geceye; Gülden Büyükuçak, Esra Özkan, Ali Çarmıklı, Banu İkbal, Salih Saka, Ayşem Saraçoğlu'nun da aralarında yer aldığı ünlü isimler katıldı.