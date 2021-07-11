Dünyaca ünlü model Bella Hadid'den "Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna şaşırtan yanıt

Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Bella Hadid, bir takipçisinin "Türkçe şarkı dinliyor musunuz?" sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi.
"TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEĞİM"
24 yaşındaki Hadid, bir sosyal medya kullanıcısının, "Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna, Rabia Tunçbilek'in favorim dediği "Müsaadenle" şarkısıyla karşılık verdi. Hadid ayrıca, yakın zaman Türkiye'ye ziyarete geleceğini de belirtti.
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Güzel modele, "Bella'nın içindeki Hayriye çıktı" yorumları yapılırken bazıları da "Bu hikaye photoshop, gerçek değil" ifadelerini kullandı.
BABASI DA BODRUM'DA
Model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid de geçtiğimiz günlerde soluğu Türkiye'de almıştı. Baba Hadid, iş insanı Baran Süzer'in davetlisi olarak geldiği Bodrum'da objektiflere yansımıştı.
"GIGI'NİN İSMİ NUR, BELLA'NIN İSMİ DE HAYRİYE"
Geçtiğimiz mart ayında da Türkiye'yi ziyaret eden Mohamed Hadid, bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söylemişti. Hadid, "Marielle'nin ismi Zayn, Alan'ın ismi Emel, Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye. Gigi kızının adını da Khai koydu. Hayriye'nin kısaltılmışı oluyor. Oğlum Anwar Hadid'in adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. Beş çocuğumun Müslüman isimleri var" demişti.
DÖRT KARDEŞİ DAHA VAR
Bella Hadid, Filistin asıllı Mohamed Hadid ile Hollandalı model Yolanda Hadid'in evliliğinden dünyaya geldi. Ünlü ismin, anne ve babası yedi yıl evli kaldıktan sonra 2000 yılında yollarını ayırmıştı.
Çiftin, Bella dışında Gigi ve Anwar adında iki çocuğu daha bulunuyor.