Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel’den sonra Hadise de bombayı patlattı! Kaçamak gecesinin detayları ortaya çıktı…

SAYGI ÇERÇEVESİNDE AYRILDIK

Hadise ile ilişkileri ikinci kez hüsran ile sonuçlanan Kaan Yıldırım ayrılığı şu sözlerle duyurmuştu: Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık.