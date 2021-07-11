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Giriş Tarihi: 11.7.2021 09:02 Son Güncelleme: 11.7.2021 09:06

Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel’den sonra Hadise de bombayı patlattı! Kaçamak gecesinin detayları ortaya çıktı…

Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel’den sonra Hadise de bombayı patlattı! Kaçamak gecesinin detayları ortaya çıktı…

Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel hakkında çıkan aşk dedikodularının yankıları sürerken bir sürpriz haber de Hadise'den gelmişti. Ünlü şarkıcı, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. Hadise ve Mehmet Dinçerler, önceki akşam Bodrum'da görüntülendi. Hadise, daha önce Deniz Akkaya, Rojda Demirer gibi ünlülerle sevgili olan Gloria Jeans'in sahibi Mehmet Dinçerler ile samimi bir şekilde eğlendi. Kaan Yıldırım ve manken Çağla Şıkel aşkının ilk fotoğrafı ise Çeşme'de çekildi.

Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ilişkisi geçtiğimiz ay noktalanmıştı. İkili, fazla beklemeden yeni aşklara yelken açtı. Hadise, önceki gece Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğlu Mehmet Dinçerler ile görüntülendi. Şarkıcı, daha önce Deniz Akkaya, Rojda Demirer gibi ünlülerle sevgili olan Gloria Jeans'in sahibi Dinçerler ile samimi bir şekilde eğlendi.

Yıldırım ve manken Çağla Şıkel aşkının ilk fotoğrafı ise Çeşme'de çekildi.

SAYGI ÇERÇEVESİNDE AYRILDIK

Hadise ile ilişkileri ikinci kez hüsran ile sonuçlanan Kaan Yıldırım ayrılığı şu sözlerle duyurmuştu: Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık.

HANDE İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Hadise ile adı anılan Mehmet Dinçerler daha önce de oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşamıştı. Birlikteliklerini kameralardan uzakta yaşayan ikilinin aşkı kısa sürmüştü.

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Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel’den sonra Hadise de bombayı patlattı! Kaçamak gecesinin detayları ortaya çıktı…
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