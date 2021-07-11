Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel’den sonra Hadise de bombayı patlattı! Kaçamak gecesinin detayları ortaya çıktı…

Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ilişkisi geçtiğimiz ay noktalanmıştı. İkili, fazla beklemeden yeni aşklara yelken açtı. Hadise, önceki gece Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğlu Mehmet Dinçerler ile görüntülendi. Şarkıcı, daha önce Deniz Akkaya, Rojda Demirer gibi ünlülerle sevgili olan Gloria Jeans'in sahibi Dinçerler ile samimi bir şekilde eğlendi.
SAYGI ÇERÇEVESİNDE AYRILDIK
Hadise ile ilişkileri ikinci kez hüsran ile sonuçlanan Kaan Yıldırım ayrılığı şu sözlerle duyurmuştu: Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık.
HANDE İLE AŞK YAŞAMIŞTI
Hadise ile adı anılan Mehmet Dinçerler daha önce de oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşamıştı. Birlikteliklerini kameralardan uzakta yaşayan ikilinin aşkı kısa sürmüştü.