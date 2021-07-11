‘Tarihteki güçlü kadınları oynamak istiyorum’

Hülya Koçyiğit
, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta ünlü oyuncu Vildan Atasever
'i ağırladı. Beş yaşında oyuncu olmaya heveslenen Atasever, "İzlediğim Yeşilçam
filmleri, sizin filmleriniz, babaannemin hikaye anlatıcılığı, beni heveslendirdi. Oyuncu olmak istedim" dedi. Oyunculukta keskin çizgileri olmadığını belirten Atasever, "Şu karakterde bir kadını oynamak istiyorum diyemem. Güçlü kadınları oynamayı seviyorum. Kendi ayakları üzerinde duran, bir sebebi olan, bir cümlesi olan kadınları oynamayı çok seviyorum. Çünkü onlar beni besliyor, onlar beni büyütüyor. Tarihte de çok güçlü kadınlarımız var onların anlatılmasını çok istiyorum" dedi.