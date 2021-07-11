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Giriş Tarihi: 11.7.2021

Türkiye lider marka ödülleri 13 Temmuz’da

Türkiye lider marka ödülleri 13 Temmuz’da
Türkiye marka ve kariyer etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni, 13 Temmuz'da Hilton Bomonti'de muhteşem bir organizasyonla gerçekleşecek. Töreni bu yıl Özge Ulusoy ve Emre Kınay sunacak. Değer odaklı bir kurum olarak bu zamana kadar imzamızı attığımız her proje ilkleri ve farklılıklarıyla halen konuşuluyor diyen Strong Medya A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek, "İkincisini gerçekleştireceğimiz Türkiye Lider Marka Ödülleri törenimizde, yine farklılık oluşturmak adına, Türk popunun iki starı Hande Yener ve Serdar Ortaç ile birlikte misafirlerimiz için muhteşem iki konser düzenliyoruz. Tören öncesi verilecek kokteyl de ünlü keman virtüözü Canan Anderson sahne alacak. Törenimiz Serdar Ortaç ve hemen ardından Hande Yener konserleriyle de final yapmış olacak" diye konuştu.
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Türkiye lider marka ödülleri 13 Temmuz’da
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