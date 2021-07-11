Türkiye lider marka ödülleri 13 Temmuz’da

Türkiye
marka ve kariyer etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Lider Marka Ödülleri
Töreni, 13 Temmuz'da Hilton Bomonti'de muhteşem bir organizasyonla gerçekleşecek. Töreni bu yıl Özge Ulusoy
ve Emre Kınay
sunacak. Değer odaklı bir kurum olarak bu zamana kadar imzamızı attığımız her proje ilkleri ve farklılıklarıyla halen konuşuluyor diyen Strong Medya A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek, "İkincisini gerçekleştireceğimiz Türkiye Lider Marka Ödülleri törenimizde, yine farklılık oluşturmak adına, Türk popunun iki starı Hande Yener
ve Serdar Ortaç
ile birlikte misafirlerimiz için muhteşem iki konser düzenliyoruz. Tören öncesi verilecek kokteyl de ünlü keman virtüözü Canan Anderson
sahne alacak. Törenimiz Serdar Ortaç ve hemen ardından Hande Yener konserleriyle de final yapmış olacak" diye konuştu.