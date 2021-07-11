Yıldızlar Geçidi Konserleri Yıldız Tilbe ile başladı

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'nin en önemli sahnelerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
, bu yaz birbirinden renkli konserlere ev sahipliği yapıyor. 9 Temmuz cuma günü biletleri günler öncesinden tükenen Yıldız Tilbe
konseri ile başlayan Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi Konserleri, yaz boyunca devam edecek. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız Tilbe "Çok özledik sahnede olmayı, ayrılığın her türlüsü kötü, Allah bir daha ayırmasın" diyerek kırmızılar içinde sahneye çıktı. 2.5 saat sahnede kalan Yıldız Tilbe, İstanbullu müzikseverlere unutulmaz bir yaz gecesi yaşattı.