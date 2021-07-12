Sağlıklı diyetler vücudun direncini düşürmez, arttırır

Yazla birlikte birçok kişinin ortak sorunu olan fazla kilolardan kurtulmanın zamanı geldi. Bu hafta köşemi kendine uygun diyet bulamayanlar ve kilo veremeyenler için ayırdım. Hızlı kilo verdiren 3 günlük diyetle fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. "Sağlıklı kilo vermenin püf noktaları neler? Hangi diyetle hızlı kilo verilir?" gibi soruların cevabını uzman diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz
'a sorduk. İşte yağ yakan tüyolar…
■ Yaz geldi. Tatile fit gitmek isteyenler kilo vermek için sizce geç mi kaldı?
Sağlıklı beslenmeye başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Bazı özel durumlarda kısa süreli kilo verim hızını artıran beslenme önerilebilir. Bu özel durumların başında da yaz ayları ve ince kıyafetlere geçerken yaşanılan mutsuzluklar geliyor özellikle de bu aylarda. Son zamanlarda hiçbirimizin alışkın olmadığı bir dönem yaşıyoruz. Yoğun iş tempoları evlere taşındı. Ofislerimizde, iş yerlerimizde olan belirli öğün saatlerimizin yerine buzdolabımızın yan odasında tüm günü geçirmek hepimizi zorladı. "Kilo alıyorum ama zaten evdeyiz sonra düşünürüz dönemi", yazın gelişiyle birlikte "Bir şeyler yapmalıyım" dönemine dönüştü.
BAZI BESİNLER MUTLULUK VERİR
■ Sağlıklı beslenmede kesin kurallar neler?
Sağlıklı beslenmenin ana hedefi
sürdürülebilir olmasıdır. Kısa süreli
diyetlerin yerini sürdürebilir sağlıklı
beslenme alıyorsa istenilen doğru hedefe
ulaşılabilir. Yapılan birçok çalışma
sürekli kilo alıp vermenin vücudumuza
önemli zararlar verdiğini
kanıtlıyor. Sağlıklı beslenme
çerçevesinde herhangi bir besine
yasak demek doğru değildir.
Önemli olan dozdur ve dengelemektir.
Çok kaçırılan bir öğünü
dengeleyen diğer sağlıklı bir
öğün veya çok kaçırılan bir günü
destekleyen bir sonraki sağlıklı
gün doğru beslenmemizi devam
ettirmek için yeterlidir.
■ Yemek yeme psikolojisine nasıl dur diyeceğiz?
Yemek yemenin psikolojik
açıdan rahatlatıcı etkisi yadsınamaz
bir gerçektir. Ve bazı besinler
insanı mutlu eder. Örneğin;
yüzde 80 üzeri kakao içeren bitter
çikolata, beyne giden kan akışını
hızlandırabiliyor. Kabak
çekirdeği ve son zamanlarda sıklıkla
beslenmemize dahil olan
kinoa ve kuşkonmaz; içeriğindeki
yüksek serotonin öncüsü triptofan
ile depresyona karşı savaşta
destekçidir. Yoğurt
, sütten
daha fazla kalsiyum
içerir ve nöronların
çalışmasını destekler.
■ Birçok insan bağışıklığı düşer diye diyetlerden korkuyor. Bu doğru mu?
Bu dönemde en
çok korkulan soru
aslında 'Diyet yaparsam
immün sistemim
düşer mi?' sorusu
oldu. Düzenli ve
sağlıklı beslenmede
immün sistemimiz
düşmez, hatta
güçlenir. Sağlıksız
olmayan metabolizma
destekleyici beslenme
planları bu
dönemlerde imdadınıza
yetişebilir. Ben
her zaman psikolojik
olarak kişilerin
kendilerini mutlu hissetmelerinin ön
planda olması gerektiğine inanıyorum.
Ama en önemlisi bu kısa süreli beslenme
önerilerinin de kişiye özgü olduğu
unutulmamalıdır ve mutlaka bir uzman
yardımı alınmalıdır.
■ Kahvaltıyı atlamak kilo vermeyi kolaylaştırır mı?
Günün en önemli öğünü kahvaltıdır.
Çünkü gece boyunca organlarımızın
çalışması ve yaşamımızın devamı
için vücudumuz çalışmaya devam eder.
Fakat; kahvaltıya kadar dışarıdan enerji
alımı olmaz. Kahvaltı edilmediğinde
vücut ihtiyacı olan enerjiye daha uzun
süre ulaşamamaktadır. Bu durum vücudun
yağlanmasına ve kilo kontrolünün
zorlanmasına yol açmaktadır.
AKŞAM YEMEĞİ SAATİ ÖNEMLİ
■ Akşam yemeğinin saati için bir sınırlama var mıdır? Özellikle büyük şehirlerde yaşayanların eve gelip yemek yemeleri çok gecikebiliyor. Bu durumda akşam yemeği tüketilmemeli midir?
Büyük şehirlerde tempolu yaşama
uyum sağlarken sağlıklı beslenme
konusunda çoğu kişinin kararsız kaldığı
en önemli konulardan birisi gerçekten
de akşam yemeği saati. En önemlisi
geç olduğu için akşam yemeğini
tamamen atlamak doğru seçim değildir.
Saate göre seçimler yapmak
daha doğru olacaktır. Eğer
yemekten sonra yaklaşık 3 saat
aktif yaşantınızı devam ettiriyorsanız
normal akşam yemeğinizi
rahatlıkla tüketebilirsiniz.
Eğer çok yorgun
bir gün ise ve eve
gelip 1 saat içinde uyumak
durumunda iseniz
1 kase yoğurt ve yarım
meyve veya 1 kase
çorba ve 1 wasa tercih
edebilirsiniz.
■ Metabolizma hızlandıran 3 günlük bir program paylaşabilir misiniz?
Her beslenme programı parmak
izi gibi kişiye özgüdür. Sizler
için örnek bir 3 günlük liste
paylaşabilirim. Ama özellikle
gebe, emziren kadınların ve herhangi
bir metabolik rahatsızlığı
olanların veya büyüme çağındaki
çocuklarımızın kendilerine
özgü olmayan hiçbir listeyi
uygulamamaları gerekir.
SAĞLIKLI BESLENME İÇİN 10 ÖNEMLİ KRİTER
1. Sürdürülebilir olmayan beslenme düzenini uygulamayın.
2. Her besin grubundan faydalanın.
3. Öğün atlamamaya özen gösterin.
4. Günde 2-2,5 litre su tüketin.
5. Günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketin.
6. Lifli gıda (kuru baklagiller, tam undan yapılan ekmekler vb.) alımınızı artırın.
7. Paketli gıda ve fast food tüketiminden kaçının.
8. Şeker ve şekerli besin ve tuz tüketimini azaltın.
9. Düzenli egzersizi alışkanlık haline getirin, uyku düzeninize dikkat edin.
10. Açken alışveriş yapmayın ve duyguların beslenmeyi etkilemesine izin vermeyin.
METABOLİZMA HIZLANDIRAN 3 GÜNLÜK DİYET
KALKINCA
1 bardak su + yarım limonun suyu
KAHVALTI
1 yumurta + 1 yumurta beyazı 30-60 gr. peynir 2 bütün ceviz veya çeyrek avokado Söğüş 1 dilim karabuğday veya siyez ekmeği
ÖĞLE
Etli salata (içinde 3 yemek kaşığı kinoa, karabuğday, maş fasulyesi, nohut, yeşil mercimek veya Meksika fasulyesi)
İKİNDİ
1 dilim ananas + 1 kapalı avuç çiğ badem
AKŞAM
6-8 yemek kaşığı ızgara, haşlanmış veya fırın sebze 1 kâse yoğurt
GECE
1 su bardağı light kefir + 1 yemek kaşığı elma sirkesi Günde 2-2.5 litre su Günde ortalama 30-45 dakika yürüyüş