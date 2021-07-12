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Giriş Tarihi: 12.7.2021

Sağlıklı diyetler vücudun direncini düşürmez, arttırır

YEŞİM ALKAN YEŞİM ALKAN
Sağlıklı diyetler vücudun direncini düşürmez, arttırır

Son günlerde “Yaz geldi, kilo vermeliyim ama diyet yaparsam bağışıklığım düşer mi?” sorusu çok sık akıllara geliyor. Ancak sağlıklı bir diyetle vücudun direnci düşmez, tam tersi güçlenir. İşte yazı fit geçirmek için kilo vermenin püf noktaları

Yazla birlikte birçok kişinin ortak sorunu olan fazla kilolardan kurtulmanın zamanı geldi. Bu hafta köşemi kendine uygun diyet bulamayanlar ve kilo veremeyenler için ayırdım. Hızlı kilo verdiren 3 günlük diyetle fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. "Sağlıklı kilo vermenin püf noktaları neler? Hangi diyetle hızlı kilo verilir?" gibi soruların cevabını uzman diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz'a sorduk. İşte yağ yakan tüyolar…

Yaz geldi. Tatile fit gitmek isteyenler kilo vermek için sizce geç mi kaldı?
Sağlıklı beslenmeye başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Bazı özel durumlarda kısa süreli kilo verim hızını artıran beslenme önerilebilir. Bu özel durumların başında da yaz ayları ve ince kıyafetlere geçerken yaşanılan mutsuzluklar geliyor özellikle de bu aylarda. Son zamanlarda hiçbirimizin alışkın olmadığı bir dönem yaşıyoruz. Yoğun iş tempoları evlere taşındı. Ofislerimizde, iş yerlerimizde olan belirli öğün saatlerimizin yerine buzdolabımızın yan odasında tüm günü geçirmek hepimizi zorladı. "Kilo alıyorum ama zaten evdeyiz sonra düşünürüz dönemi", yazın gelişiyle birlikte "Bir şeyler yapmalıyım" dönemine dönüştü.

BAZI BESİNLER MUTLULUK VERİR
Sağlıklı beslenmede kesin kurallar neler?
Sağlıklı beslenmenin ana hedefi sürdürülebilir olmasıdır. Kısa süreli diyetlerin yerini sürdürebilir sağlıklı beslenme alıyorsa istenilen doğru hedefe ulaşılabilir. Yapılan birçok çalışma sürekli kilo alıp vermenin vücudumuza önemli zararlar verdiğini kanıtlıyor. Sağlıklı beslenme çerçevesinde herhangi bir besine yasak demek doğru değildir. Önemli olan dozdur ve dengelemektir. Çok kaçırılan bir öğünü dengeleyen diğer sağlıklı bir öğün veya çok kaçırılan bir günü destekleyen bir sonraki sağlıklı gün doğru beslenmemizi devam ettirmek için yeterlidir.
Yemek yeme psikolojisine nasıl dur diyeceğiz?
Yemek yemenin psikolojik açıdan rahatlatıcı etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Ve bazı besinler insanı mutlu eder. Örneğin; yüzde 80 üzeri kakao içeren bitter çikolata, beyne giden kan akışını hızlandırabiliyor. Kabak çekirdeği ve son zamanlarda sıklıkla beslenmemize dahil olan kinoa ve kuşkonmaz; içeriğindeki yüksek serotonin öncüsü triptofan ile depresyona karşı savaşta destekçidir. Yoğurt, sütten daha fazla kalsiyum içerir ve nöronların çalışmasını destekler.
Birçok insan bağışıklığı düşer diye diyetlerden korkuyor. Bu doğru mu?
Bu dönemde en çok korkulan soru aslında 'Diyet yaparsam immün sistemim düşer mi?' sorusu oldu. Düzenli ve sağlıklı beslenmede immün sistemimiz düşmez, hatta güçlenir. Sağlıksız olmayan metabolizma destekleyici beslenme planları bu dönemlerde imdadınıza yetişebilir. Ben her zaman psikolojik olarak kişilerin kendilerini mutlu hissetmelerinin ön planda olması gerektiğine inanıyorum. Ama en önemlisi bu kısa süreli beslenme önerilerinin de kişiye özgü olduğu unutulmamalıdır ve mutlaka bir uzman yardımı alınmalıdır.
Kahvaltıyı atlamak kilo vermeyi kolaylaştırır mı?
Günün en önemli öğünü kahvaltıdır. Çünkü gece boyunca organlarımızın çalışması ve yaşamımızın devamı için vücudumuz çalışmaya devam eder. Fakat; kahvaltıya kadar dışarıdan enerji alımı olmaz. Kahvaltı edilmediğinde vücut ihtiyacı olan enerjiye daha uzun süre ulaşamamaktadır. Bu durum vücudun yağlanmasına ve kilo kontrolünün zorlanmasına yol açmaktadır.

AKŞAM YEMEĞİ SAATİ ÖNEMLİ
Akşam yemeğinin saati için bir sınırlama var mıdır? Özellikle büyük şehirlerde yaşayanların eve gelip yemek yemeleri çok gecikebiliyor. Bu durumda akşam yemeği tüketilmemeli midir?
Büyük şehirlerde tempolu yaşama uyum sağlarken sağlıklı beslenme konusunda çoğu kişinin kararsız kaldığı en önemli konulardan birisi gerçekten de akşam yemeği saati. En önemlisi geç olduğu için akşam yemeğini tamamen atlamak doğru seçim değildir. Saate göre seçimler yapmak daha doğru olacaktır. Eğer yemekten sonra yaklaşık 3 saat aktif yaşantınızı devam ettiriyorsanız normal akşam yemeğinizi rahatlıkla tüketebilirsiniz. Eğer çok yorgun bir gün ise ve eve gelip 1 saat içinde uyumak durumunda iseniz 1 kase yoğurt ve yarım meyve veya 1 kase çorba ve 1 wasa tercih edebilirsiniz.
Metabolizma hızlandıran 3 günlük bir program paylaşabilir misiniz?
Her beslenme programı parmak izi gibi kişiye özgüdür. Sizler için örnek bir 3 günlük liste paylaşabilirim. Ama özellikle gebe, emziren kadınların ve herhangi bir metabolik rahatsızlığı olanların veya büyüme çağındaki çocuklarımızın kendilerine özgü olmayan hiçbir listeyi uygulamamaları gerekir.

SAĞLIKLI BESLENME İÇİN 10 ÖNEMLİ KRİTER
1. Sürdürülebilir olmayan beslenme düzenini uygulamayın.
2. Her besin grubundan faydalanın.
3. Öğün atlamamaya özen gösterin.
4. Günde 2-2,5 litre su tüketin.
5. Günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketin.
6. Lifli gıda (kuru baklagiller, tam undan yapılan ekmekler vb.) alımınızı artırın.
7. Paketli gıda ve fast food tüketiminden kaçının.
8. Şeker ve şekerli besin ve tuz tüketimini azaltın.
9. Düzenli egzersizi alışkanlık haline getirin, uyku düzeninize dikkat edin.
10. Açken alışveriş yapmayın ve duyguların beslenmeyi etkilemesine izin vermeyin.

METABOLİZMA HIZLANDIRAN 3 GÜNLÜK DİYET
KALKINCA 1 bardak su + yarım limonun suyu
KAHVALTI 1 yumurta + 1 yumurta beyazı 30-60 gr. peynir 2 bütün ceviz veya çeyrek avokado Söğüş 1 dilim karabuğday veya siyez ekmeği
ÖĞLE Etli salata (içinde 3 yemek kaşığı kinoa, karabuğday, maş fasulyesi, nohut, yeşil mercimek veya Meksika fasulyesi)
İKİNDİ 1 dilim ananas + 1 kapalı avuç çiğ badem
AKŞAM 6-8 yemek kaşığı ızgara, haşlanmış veya fırın sebze 1 kâse yoğurt
GECE 1 su bardağı light kefir + 1 yemek kaşığı elma sirkesi Günde 2-2.5 litre su Günde ortalama 30-45 dakika yürüyüş

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Sağlıklı diyetler vücudun direncini düşürmez, arttırır
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