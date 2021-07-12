Giriş Tarihi: 12.7.2021

Sağlıklı diyetler vücudun direncini düşürmez, arttırır YEŞİM ALKAN

Son günlerde “Yaz geldi, kilo vermeliyim ama diyet yaparsam bağışıklığım düşer mi?” sorusu çok sık akıllara geliyor. Ancak sağlıklı bir diyetle vücudun direnci düşmez, tam tersi güçlenir. İşte yazı fit geçirmek için kilo vermenin püf noktaları