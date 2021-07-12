Haberler Günaydın Haberleri Son dakika haberi: Carole Hakko hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 12.7.2021 10:40 Son Güncelleme: 12.7.2021 10:51

Son dakika haberi: Carole Hakko hayatını kaybetti!

DHA
Son dakika haberi: Carole Hakko hayatını kaybetti!

Carole Hakko'dan kahreden haber... Kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan "Bir Dilek Tut-Make A Wish" derneğinin başkanı Carole Hakko (65), hayatını kaybetti. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Carole Hakko, hastalığa yenik düştü. Cemiyet dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan Carole Hakko'ya taziye mesajları yağdı. Hakko'nun cenaze töreni de belli oldu.

KANSER hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan "Bir Dilek Tut-Make A Wish" derneğinin başkanı Carole Hakko (65), hayatını kaybetti.

Alan Hakko ve Romina Hakko'nun annesi olan Carole Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Kansere yenilerek vefat eden Carole Hakko'nun cenazesinin İngiltere'ye götürüleceği, cenaze töreninin İngiltere'de yapılacağı öğrenildi.

"CAROLE HAKKO HER ZAMAN KALBİMİZDE EN SEVGİLİ "BAŞKANIMIZ" OLARAK KALACAK"

Make A Wish Derneği'nin twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok değerli kurucu başkanımız Carole Hakko'nun yakalandığı yaman hastalıkla verdiği cesur mücadelenin ardından aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ile duyuruyoruz. Carole Hakko her zaman kalbimizde en sevgili "Başkanımız" olarak kalacak."

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Carole Hakko hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA