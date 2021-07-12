Son dakika haberi: Carole Hakko hayatını kaybetti!

"Çok değerli kurucu başkanımız Carole Hakko'nun yakalandığı yaman hastalıkla verdiği cesur mücadelenin ardından aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ile duyuruyoruz. Carole Hakko her zaman kalbimizde en sevgili "Başkanımız" olarak kalacak."