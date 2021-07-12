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Giriş Tarihi: 12.7.2021 15:58

Son Dakika Magazin Haberleri: Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli ile Bige Önal 6 yıllık ilişkisi bitti! Sürpriz ayrılık herkesi şoke etti

Son Dakika Magazin Haberleri: Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli ile Bige Önal 6 yıllık ilişkisi bitti! Sürpriz ayrılık herkesi şoke etti

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ile Bige Önal’dan gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Son olarak Çukur dizisinde yer alan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan 6 yıldır birlikte olduğu Bige Önal’dan ayrıldı. Sürpriz ayrılık duyarları adeta şoke etti. Aynı ajansa bağlı olarak çalışan iki oyuncu geçen günlerde Göcek'te tatil yapmıştı. İşte Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ayrılığının perde arkası…

Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli ile 6 yıldır beraberlik yaşadığı Bige Önal yollarını ayırdı. İşte sürpriz ayrılığın perde arkası...

Çukur dizisi ile kariyerindeki yükselişini sürdüren Aras Bulut İynemli cephesinden ayrılık haberi geldi.

TV 100'ün haberine göre; İynemli ile 6 yıldır beraberlik yaşadığı Bige Önal yollarını ayırma kararı aldı. Aynı ajansa bağlı olarak çalışan iki oyuncu geçen günlerde Göcek'te tatil yapmıştı.

Bige Önal geçen günlerde gazetecilerle karşılaşmış ve evlilik sorusuna "Sürekli aynı soruyu soruyorsunuz ve aynı cevabı alıyorsunuz Lütfen bir daha sormayın" demişti.

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Son Dakika Magazin Haberleri: Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli ile Bige Önal 6 yıllık ilişkisi bitti! Sürpriz ayrılık herkesi şoke etti
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