Aslışah Alkoçlar’dan yurt dışında doğum yapan annelere gönderme: Türkiye gibisi yok

ŞUBATTA EVLENDİ
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar
, şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ
ile dünyaevine girdi. Yakında anne olmaya hazırlanan Alkoçlar, yurt dışında doğum yapmayı tercih edenlere ders gibi gönderme yaptı. 28 yaşındaki Aslışah, "Doğumu Türkiye
'de mi yapacaksınız?" sorusuna yanıt verdi.
HAYIRLI EVLAT OLSUN
Alkoçlar, "Doğumu elbette burada yapacağım! Türkiye gibisi yok. Bu topraklara sahip çıkmalı, vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmeliyiz. Ayrıca Türkiye'deki gibi doktorlar, hastaneler, hemşireler, ebeler nerede var? Bizim sağlık sektörümüzdeki servis hiçbir yerde yok!" dedi.