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Giriş Tarihi: 13.7.2021

Aslışah Alkoçlar’dan yurt dışında doğum yapan annelere gönderme: Türkiye gibisi yok

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Aslışah Alkoçlar’dan yurt dışında doğum yapan annelere gönderme: Türkiye gibisi yok

İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Aslışah Alkoçlar, “Doğumu Türkiye’de mi yapacaksınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: Elbette! Türkiye’deki sağlık sistemi; hastaneler, doktorlar, hemşireler hiçbir yerde yok!

ŞUBATTA EVLENDİ
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi. Yakında anne olmaya hazırlanan Alkoçlar, yurt dışında doğum yapmayı tercih edenlere ders gibi gönderme yaptı. 28 yaşındaki Aslışah, "Doğumu Türkiye'de mi yapacaksınız?" sorusuna yanıt verdi.

HAYIRLI EVLAT OLSUN
Alkoçlar, "Doğumu elbette burada yapacağım! Türkiye gibisi yok. Bu topraklara sahip çıkmalı, vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmeliyiz. Ayrıca Türkiye'deki gibi doktorlar, hastaneler, hemşireler, ebeler nerede var? Bizim sağlık sektörümüzdeki servis hiçbir yerde yok!" dedi.
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Aslışah Alkoçlar’dan yurt dışında doğum yapan annelere gönderme: Türkiye gibisi yok
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