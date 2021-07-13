Cennet Koyu’nda rüya gibi bir düğün

Bodrum
'da kapılarını açmaya hazırlanan Akana Cennet Koyu adlı otel, rüya gibi bir düğüne ev sahipliği yaptı. Kımız&Co şirketinin sahibi Çetin Kımız
ve Gözdem Durat Kımız'ın düğün davetine, iş dünyası, medya ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı. Sevilen grup Yol Project
'in sahneye çıktığı gecede konuklar, DJ Mert Levent'in performansıyla da keyifli anlar yaşadı. Çetin Kımız'ın nikah şahitliğini Gökalp Çak
ve Dağlarca Çağlar
yaptı. Gözdem Durat Kımız'ın şahitleri ise Arzu Karataş
, Ekin ve Irmak Çağlar
oldu. Çağdaş Holding
imzasını taşıyan Akana Cennet Koyu'ndaki düğüne Hakkı- Burcu Yıldız, Ziya-Filiz Yılmaz, Hüsamettin-Mine Namlıcı, Haluk Çınar, Hilmi- Eda Uytun, la Sarsılmaz, Diba Satıcı, Selçuk Çelik, Aslan Doğan ve Roksana Diker gibi isimler de katıldı.
'HER ZAMAN KALBİMİZDESİN'
KANSER hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan Bir Dilek Tut-Make A Wish derneğinin başkanı Carole Hakko
, hayatını kaybetti. Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Kansere yenilerek vefat eden Carole Hakko'nun cenazesinin İngiltere
'ye götürüleceği, cenaze töreninin İngiltere'de yapılacağı öğrenildi. Make A Wish Derneği, Twitter hesabından şu açıklamaya yer verdi: "Carole Hakko her zaman kalbimizde en sevgili 'Başkanımız' olarak kalacak."
KAPALIÇARŞI'NIN TAŞLARI MİLANO'DA
FATOŞ Altınbaş imzasıyla tüm dünyada satışa çıkan Kapalıçarşı'nın Taşları-Stones of the Grand Bazaar global edisyonu Milano
'nun en ünlü adreslerinden Galleria'nın içindeki Rizzoli ve Armani Bookstore'da çok satanlar listesinde yerini aldı. Geçtiğimiz hafta iş için Milano'ya giden Fatoş Altınbaş, kitabını çok satanlar raflarında görmenin mutluluğunu yaşadı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yoğun ilgiden memnun olduğunu belirten Altınbaş, kitabıyla fotoğraf da çektirdi.