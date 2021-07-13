Haberler Günaydın Haberleri 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya evlendi! Karantina sonrası düğün
Giriş Tarihi: 13.7.2021 10:06 Son Güncelleme: 13.7.2021 10:07

'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya evlendi! Karantina sonrası düğün

'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya evlendi! Karantina sonrası düğün

Oyuncu Cemile Canyurt uzun zamandır aşk yaşadığı Mertkan Kaya ile nikah masasına oturdu. Bolu'da açık havada gerçekleşen törene çok sayıda konuk katıldı. Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin de katıldığı törenden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Oyuncu Cemile Canyurt, uzun zamandır aşk yaşadığı Mertkan Kaya ile geçtiğimiz sene dünyaevine girmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle mutlu günlerinde yakınlarıyla buluşamayan çift, önceki akşam düğün yaptı. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' kadrosunda yer alan Cemile Canyurt, geçtiğimiz sene sevgilisi Mertkan Kaya ile nikah masasına oturmuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirli davranan çift, sade bir törenle mutluluğa 'Evet' demişti.

KARANTİNA SONRASI DÜĞÜN

Nikahta yakınları ile bir arada olamayan ikili, dün Bolu'da düğün yaptı. Çifti ailesi ve arkadaşları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinin de katıldığı törenden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

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'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya evlendi! Karantina sonrası düğün
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