Demet Akalın hakkında savcılıktan flaş karar

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Akalın, kendisini arayan şüpheliyle iletişime geçmek istedi fakat aramalarına ve mesajına dönüş olmadı. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunan şarkıcı, kişisel telefon numarasını nasıl temin ettiğini belirleyemediği şüphelinin tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YETERLİ DELİL ELDE EDİLEMEDİ

Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında GSM hat sahibinin şüpheli Subhye Z. olduğu tespit edildi. Şüpheli, alınan ifadesinde böyle bir hattı kendisinin çıkarmadığını, olayla bir ilgisinin olmadığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti. Savcılık, kadının suçu işlediğine dair kamu davası açılması gerektirir yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle soruşturmayı kapattı.