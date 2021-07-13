Probiyotikler enfeksiyonları engelliyor

Giriş Tarihi: 13.7.2021

Probiyotikler, floranızı destekleyerek enfeksiyonlara karşı dirençli olmanızı sağlar. Beslenmenizde probiyotiklere mutlaka yer vermelisiniz. Ayrıca tükettiğiniz karbonhidrat miktarını azaltmak da mantarla olan savaşınızda size yardımcı olur