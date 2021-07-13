Probiyotikler enfeksiyonları engelliyor

Yaz döneminde gebeler başta olmak üzere kadınlarda görülen jinekolojik sorunlar artış gösterebiliyor. Yaz döneminin vazgeçilmezi yüzme sporu serinlemek için ideal olsa da bazı enfeksiyonlara zemin hazırlayabileceği nedeniyle dikkatli olunmasını hatırlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzmanı Op. Dr. Canan Çalışkan Furtuna
, en sık görülen yaz enfeksiyonları hakkında önemli bilgiler paylaştı…
ENFEKSİYONLARDAN KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN:
Deniz ve havuza girdikten sonra ıslak mayoyla durmamaya dikkat etmelisiniz. Unutmayın, mantar nemli ortamları sever.
Havuz
yerine denizi tercih etmelisiniz.
İç çamaşırınızın pamuklu olmasına dikkat edin, naylon ve sentetik ürünler terlemeyi artırır.
Günlük ped tercih etmemelisiniz. Onun yerine sık sık iç çamaşırınızı değiştirin.
Dar kıyafetler yerine kolay hava alan bol kıyafetler tercih edebilirsiniz.
Havuzdan çıktıktan sonra mutlaka duş almalısınız.
Temizliğinden emin olmadığınız tuvaletlere girmemek, idrarınızı yapmadan mutlaka sifonu çekmek hatta tek kullanımlık tuvalet örtülerinden kullanmak sizi koruyacaktır.
Tampon kullanmanız gerekiyorsa, havuzdan uzak kalmalı mutlaka denizi tercih etmelisiniz ve tamponu sık sık değiştirmelisiniz.
Probiyotikler genital bölge
floranızı destekleyerek vajinal
enfeksiyonlara karşı dirençli olmanızı sağlar. Beslenmenizde probiyotiklere mutlaka yer vermelisiniz. Ayrıca tükettiğiniz karbonhidrat miktarını azaltmak da mantarla olan savaşınızda size yardımcı olacaktır.
TRİKOMONAS ENFEKSİYONLARI
Trikomonas
havuz, sauna
, hamam ve ortak kullanılan havlulardan bulaşma riski olan ama en çok cinsel yolla bulaşan bir parazit türüdür. Kötü kokulu sarı-yeşil renkte, köpüklü akıntı yapar. Yanma, batma, kaşıntı, acı hissi oluşturur.
İDRAR YOLLARI ENFEKSİYONU
Yaz aylarında deniz ve havuza sık sık girilmesi nedeniyle bakterilere daha çok maruz kalınıyor ve idrar yolu
enfeksiyonu daha sık görülüyor. Sık sık idrara çıkma, idrar yapma sırasında veya sonrasında olan yanma hissi, idrarın bulanık veya kokulu olması, karın alt bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi idrar yolu enfeksiyonunun belirtilerindendir. İdrar yolu enfeksiyonları tedavi edilmezse ateş, yan ağrısı ile kendini gösteren böbrek enfeksiyonlarına yol açabilir.
MANTAR ENFEKSİYONU
Hava sıcaklıklarının artması ile genital bölgenin nemli kalmasına bağlı olarak vajinal mantar enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Havuz sularında bulunan klor, vajen florasını bozarak mantar gibi mikroorganizmaların üremesine sebep olabilir. Ayrıca ıslak mayo ile kalmak da vajinal mantar enfeksiyonunun başta gelen sebeplerindendir.
BAKTERİYEL VAJİNOZİS
Vajenin normal Ph dengesi asidiktir. Havuz suyunda bulunan klor, vajinanın ph dengesini değiştirerek yararlı mikroorganizmaların sayısını azaltır ve Gardnerella ismindeki bakterilerin vajende çoğalmasına sebep olur. Sonuçta kötü kokulu (ölmüş balık kokusu gibi) grimsi veya sarımsı bir akıntıya sebep olur. Kaşıntı eşlik edebilir.