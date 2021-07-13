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Giriş Tarihi: 13.7.2021

Sanat müzikle buluşuyor

Sanat müzikle buluşuyor
MÜzik, çağdaş sanat, gastronomi, görsel sanatlar ve çok daha fazlası Red Bull Sessions etkinliklerinde buluşuyor. Katılımcıların hem Organics by Red Bull'un 5 farklı lezzetiyle tanışacağı, hem de içlerindeki yetenekleri keşfedeceği Organics by Red Bull Sessions etkinliklerinden ilk ikisi 18 Temmuz'da Bodrum Sail Loft'da ve 20 Temmuz'da Marmaris Bonjuk Bay'de gerçekleşecek. Etkinliklerde katılımcıları Evrencan Gündüz'ün akustik performansı, Sebahat Karcı'nın renkli ve organik el işi tasarımı ve atölyesi ile gün boyu farklı deneyimler bekliyor.
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Sanat müzikle buluşuyor
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