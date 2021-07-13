Sanat müzikle buluşuyor

MÜzik, çağdaş sanat, gastronomi, görsel sanatlar ve çok daha fazlası Red Bull Sessions
etkinliklerinde buluşuyor. Katılımcıların hem Organics by Red Bull
'un 5 farklı lezzetiyle tanışacağı, hem de içlerindeki yetenekleri keşfedeceği Organics by Red Bull Sessions
etkinliklerinden ilk ikisi 18 Temmuz'da Bodrum Sail Loft'da ve 20 Temmuz'da Marmaris Bonjuk Bay'de gerçekleşecek. Etkinliklerde katılımcıları Evrencan Gündüz
'ün akustik performansı, Sebahat Karcı
'nın renkli ve organik el işi tasarımı ve atölyesi ile gün boyu farklı deneyimler bekliyor.