Son Dakika Haberler: Umut Evirgen’e büyük şok! Mahkeme kararını verdi!

İŞ ADAMININ BURNUNU KIRDI

Aldığı darbeler karşısında travma geçiren iş adamı hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan iş adamının kafasının çeşitli yerlerinden hasar aldığı ve burnunun kırıldığı belirlendi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda Umut Evirgen ve korumaları hakkında iddianame düzenlenmişti.

8 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren işletmeci Umut Evirgen, Haziran 2017'de sahibi olduğu Emirgan'daki mekanda Büyüküstün'le otururken kendilerini görüntüleyen foto muhabiri Aydın Hamza ve mesai arkadaşının fotoğraf makinelerini korumaları aracılığıyla gasp ettirmişti. İşletmeci hakkında 'gasp ve yağmaya azmettirme' iddiasıyla da 15 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Bu davadan beraat eden işletmeci bu kez 'Hakaret', 'Yaralama' ve 'Tehdit' suçları kapsamında 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.