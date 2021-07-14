"BU NE, EVLİ ADAM DİZİ DIŞINDA AŞIK AŞIK HAREKETLER"

Canlı yayını izlerken ikili arasındaki samimiyetten rahatsız olan şarkıcı Çağla da sosyal medya hesabından tepki göstererek "Bu ne evli adam dizi dışında aşık aşık hareketler. Sırf izlensin diye ben sinir oldum şu an ne oldu büyük aşkına bel böceklerine" dedi.