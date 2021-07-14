Haberler Günaydın Haberleri Aşkın Tarifi'nin başrolleri Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün samimi halleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Biri evli olduğunu hatırlatsın"
Giriş Tarihi: 14.7.2021 11:40 Son Güncelleme: 14.7.2021 11:54

Aşkın Tarifi'nin başrolleri Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün samimi halleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Biri evli olduğunu hatırlatsın"

Aşkın Tarifi'nin başrolleri Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün samimi halleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Biri evli olduğunu hatırlatsın

Yaz sezonu için hazırlanan "Aşkın Tarifi" dizisinde başrolleri paylaşan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk, önceki gün sosyal medyada canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtladı. Kavuşamayan iki gence hayat veren Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün canlı yayındaki samimi halleri ise olay yarattı. Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken, oyuncuya "Biri evli olduğunu hatırlatsın", "Bu ne evli adam dizi dışında aşık aşık hareketler" yorumları yağdı. İşte Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün canlı yayınından yansıyan samimi halleri...

Pazartesi günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu önceki gün canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtladı. Dizide birbirini seven ancak kavuşamayan iki genci oynayan çiftin, canlı yayındaki samimi halleri sevenlerini kızdırdı.

ROMANTİK MÜZİK EŞLİĞİNDE BİRBİRLERİNE BAKTILAR

Çiftin canlı yayında romantik bir müzik eşliğinde birbirine bakması ve yakınlaşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Doğulu'nun bu hallerini gören sosyal medya kullanıcıları "Evli olduğu hatırlatılmalı" gibi yorumlar yaptı.

"BU NE, EVLİ ADAM DİZİ DIŞINDA AŞIK AŞIK HAREKETLER"

Canlı yayını izlerken ikili arasındaki samimiyetten rahatsız olan şarkıcı Çağla da sosyal medya hesabından tepki göstererek "Bu ne evli adam dizi dışında aşık aşık hareketler. Sırf izlensin diye ben sinir oldum şu an ne oldu büyük aşkına bel böceklerine" dedi.

İşte ikilinin görüntülerine sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...

ARKADAŞINA GÖNDER
Aşkın Tarifi'nin başrolleri Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün samimi halleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Biri evli olduğunu hatırlatsın"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA