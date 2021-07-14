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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Ayşe’nin kararı herkesi şaşırttı

Ayşe’nin kararı herkesi şaşırttı

ATV dizisi Kalp Yarası, pazartesi akşamı üçüncü bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizide; polislerin Hande’yi ifadesini almak üzere karakola götürmesi ile ortalık iyice karıştı. Ayşe, herkesi şaşırtarak Hande’den şikayetçi olmadı. Heyecanlı bölüm, Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. #KalpYarası etiketiyle de sosyal medyada çok konuşuldu

ATV'nin pazartesi akşamları ekrana gelen dizisi 'Kalp Yarası', Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Dizinin yeni bölümü Tüm Kişiler'de yüzde 5.10 izlenme oranı ve yüzde 18.96 izlenme payı alarak birinci oldu.



#KalpYarası etiketiyle sosyal medyada da çok konuşulan dizide; Ferit, Ayşe'yi hastaneye götürmek isterken karşısında Yaman'ı buldu. Yaman, Ferit'i durdurmayı denese de başaramadı. Yaman, Hande'yi yalnız bırakmazken, Ayşe'nin durumunu öğrenmek isteyen Hande, büyük bir korkuyla hastaneye gitti ancak polisler tarafından gözaltına alındı.



Ferit ve Ayşe'nin ayrılık kararıyla istediğini elde eden Azade'nin sevinci ise fazla uzun sürmedi. Antakya'ya geldiğinden beri içinde bir şeylerin değiştiğinin farkında olan Ayşe, en son Ferit'in konuşmalarını duyunca elindeki bavulu bırakıp "Kocamı bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Bunu kabullenirseniz sevinirim, etmezseniz de sonuna kadar savaşmaya hazırım" diyerek konak halkını şoke etti.
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Ayşe’nin kararı herkesi şaşırttı
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