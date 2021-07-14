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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Dünya Kuruluş Osman’ı izliyor

Dünya Kuruluş Osman’ı izliyor

Atv dizisi Kuruluş Osman, Türkiye’deki başarısının yanı sıra yurt dışında da ilgi görmeye devam ediyor. Birçok farklı coğrafyada milyonlarca seyirciye ulaşan dizi, şimdi de Endonezya ve Bosna Hersek’te yayınlanmaya hazırlanıyor. Kuruluş Osman, Endonezya’nın en popüler kanallarından NET TV’de, Bosna Hersek’te ise Hayat TV’de izleyiciyle buluşacak. Böylece Kuruluş Osman’ın yayınlandığı ülke sayısı 37’ye ulaştı

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışına da taşımaya devam ediyor. Atv ekranında yayınlanan iki sezonda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgi görüyor. Bugüne kadar birçok ülkede satılan ve yayınlandığı ülkelerde reytingleri alt üst eden 'Kuruluş Osman', TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada yüz milyonlarca seyirciye ulaştı.



Dizi, şimdi de Endonezya ve Bosna Hersek'te yayına girmeye hazırlanıyor. Endonezya'nın en popüler kanallarından biri olan NET TV'de yayınlanacak olan 'Kuruluş Osman', Bosna Hersek'te ise ülkenin en eski ve önemli kanalı Hayat TV'de seyirciyle buluşacak. Endonezya ve Bosna Hersek ile birlikte toplam 37 ülkede izleyiciyle buluşan dizi, yayınlandığı ülkelerde büyük beğeniyle izleniyor.
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Dünya Kuruluş Osman’ı izliyor
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