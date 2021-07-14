Dünya listelerinde bir Türk

'LA Calin', 'My Feelings', 'Yalan' ve 'Hislerim' gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılara imza atan, elektronik müzik tarzındaki yaptığı çalışmalarla Doğu-Batı sentezini harmanlayan Serhat Durmuş
, 'Arres' adlı albümünü yayınladı. Durmuş'a, yeni albümünde Dua Lipa, Halsey, BTS, Justin Bieber gibi dünyaca ünlü yıldızların hit şarkılarının söz ve müziğine imzasını atan Melanie Joy Fontana eşlik etti. Durmuş, yeni şarkısıyla da dünya listelerindeki yerini aldı. Youtube, Spotify gibi dijital platformlarda yayınlanan şarkıları 500 milyonu aşan dinlenme rakamlarına ulaşan ve 2 milyonun üzerindeki abonesiyle dikkat çeken Türk prodüktör, 7 şarkıdan oluşan 'Arres' albümünün tüm müziklerini kendisi yaptı. Albüme adını veren 'Arres' isimli çıkış şarkısını da Melanie Joy Fonta