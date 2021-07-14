Fatma Turgut ve Suat Suna ile festival vakti

Pandemi
sonrası İstanbul'da yaz oldukça renkli ve lezzetli, bir o kadar da eğlenceli geçmeye başladı. İstanbul'un ilk açık hava, kültür, sanat ve etkinlik alanında bu hafta sonu, Ye, İç, Eğlen Festivali gerçekleştirildi. Bu festival önce birbirinden güzel lezzetlerle katılanların damak tadına, pazar akşamı ise Fatma Turgut
ve Suat Suna
ile kulaklara hitap etti. Yaklaşık iki saat süren konserde binlerce izleyenin adeta kulaklarının pası silindi. İki gün boyunca yemeğin merkezi doğada, Türk Mutfak Kültürü'nden dünya mutfağına uzanan büyük bir seremoni oluşturuldu.