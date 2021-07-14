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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Fatma Turgut ve Suat Suna ile festival vakti

Fatma Turgut ve Suat Suna ile festival vakti
Pandemi sonrası İstanbul'da yaz oldukça renkli ve lezzetli, bir o kadar da eğlenceli geçmeye başladı. İstanbul'un ilk açık hava, kültür, sanat ve etkinlik alanında bu hafta sonu, Ye, İç, Eğlen Festivali gerçekleştirildi. Bu festival önce birbirinden güzel lezzetlerle katılanların damak tadına, pazar akşamı ise Fatma Turgut ve Suat Suna ile kulaklara hitap etti. Yaklaşık iki saat süren konserde binlerce izleyenin adeta kulaklarının pası silindi. İki gün boyunca yemeğin merkezi doğada, Türk Mutfak Kültürü'nden dünya mutfağına uzanan büyük bir seremoni oluşturuldu.

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Fatma Turgut ve Suat Suna ile festival vakti
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