Haberler Günaydın Haberleri İlker Kaleli eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nu hayatından çıkardı! Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli'den bomba hamle!
Giriş Tarihi: 14.7.2021 10:09 Son Güncelleme: 14.7.2021 10:29

İlker Kaleli eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nu hayatından çıkardı! Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli'den bomba hamle!

İlker Kaleli eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nu hayatından çıkardı! Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli'den bomba hamle!

Birlikte rol aldıkları "Poyraz Karayel" dizisinde başlayan ilişkileri 3.5 yıl süren oyuncu çift İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu, 3 yıl önce yollarını ayırmıştı. Uzun süre hayatlarını kimseyi almayan ikilinin yeniden barışacağı iddiaları sık sık ortaya atılsa da çift, kendi yollarını çizdi. Burçin Terzioğlu, bir süre önce spor hocası Umut Duygu'ya gönlünü kaptırdı. İlker Kaleli de aşk orucunu bozdu, şarkıcı Sıla ile yeni bir ilişkiye başladı. Ayrılığa ve yeni ilişkilerine rağmen birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip eden ikiliden İlker Kaleli, son olarak flaş bir hamlede bulundu. Kaleli'nin hamlesi, "Eski sevgilisini hayatından tamamen çıkardı" yorumlarına sebep oldu...

İlker Kaleli, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sıla ile ilişkiye başladığını sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu. Bodrum'da gözlerden uzak birliktelik yaşayan çiftin, Instagram hesaplarında paylaştıkları aşk sözleri takipçileri tarafından beğenilmişti.

"Poyraz Karayel" dizisinde başrolleri paylaşan İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu ise 3.5 yıllık beraberliklerini 3 yıl önce sonlandırmıştı.

Ancak iki oyuncu da Instagram hesaplarındaki 'takip edilen kişiler' listesinden birbirlerini çıkarmamıştı. Kaleli, geçtiğimiz gün eski sevgilisini takibi bıraktı.

'DOST OLARAK KALDIK' DEMİŞTİ

Burçin Terzioğlu ise yakın zamandaki bir röportajında Kaleli hakkındaki sorulara şu yanıtı vermişti: "İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Çok konuşmaya gerek yok."

İlker Kaleli, sevgilisi Sıla'ya olan aşkını bu fotoğrafı paylaşıp ilan etmişti. 'Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere...'

Oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu, Çeşme'de görüntülenmişti. İkilinin romantik anları objektiflere yansımıştı.

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İlker Kaleli eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nu hayatından çıkardı! Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli'den bomba hamle!
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