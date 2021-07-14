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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Şahan Gökbakar’ın kaçak iskelesine yıkım kararı

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Şahan Gökbakar’ın kaçak iskelesine yıkım kararı

Şahan Gökbakar'ın, Marmaris'te aldığı villanın önünde yaptırdığı kaçak iskele ile ilgili Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce başlatılan inceleme tamamlandı

Şahan Gökbakar, Marmaris'te aldığı villanın önünde denize giren vatandaşlardan rahatsız olup kaçak iskele yaptırmış, üstüne de 'özel mülk' tabelası asmıştı. İzinsiz yapıyla ilgili Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce başlatılan inceleme tamamlandı. İskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi'ne, tonozların kaldırılması için de Büyükşehir Belediyesi'ne tutanak gönderildi. Villanın yapı kullanım izni olup olmadığına dair resmi kurumlarla yazışmaların ise devam ettiği belirtildi.

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Şahan Gökbakar’ın kaçak iskelesine yıkım kararı
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