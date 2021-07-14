Şahan Gökbakar’ın kaçak iskelesine yıkım kararı

Şahan Gökbakar
, Marmaris
'te aldığı villanın önünde denize giren vatandaşlardan rahatsız olup kaçak iskele yaptırmış, üstüne de 'özel mülk' tabelası asmıştı. İzinsiz yapıyla ilgili Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce başlatılan inceleme tamamlandı. İskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi'ne, tonozların kaldırılması için de Büyükşehir Belediyesi'ne tutanak gönderildi. Villanın yapı kullanım izni olup olmadığına dair resmi kurumlarla yazışmaların ise devam ettiği belirtildi.